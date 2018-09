Le Havre, France

C'est une première en France et ça se passe... au Havre ! Un hôtel dans un stade de foot...L'idée est venue au président du HAC, après une visite du stade de Chelsea en Grande-Bretagne. Le projet a été annoncé au printemps par le club qui évolue en Ligue 2, les travaux ont eu lieu cet été et donc le 1872 stadium hôtel a ouvert ses portes ce lundi. 20 chambres haut de gamme, 4 étoiles, installées dans les loges du stade Océane et bientôt un restaurant de 350 couverts, le président du HAC Vincent Volpé continue donc son projet économique et sportif comme il aime à le rappeler.

Des loges modulables en chambre de luxe

Les 20 chambres sont en réalité dans les loges du stade. Elles sont entièrement modulables. Si bien qu'un soir de match, un client profite de la loge puis en 40 minutes le personnel la transforme en chambre haut de gamme. Tout le nécessaire : literie, cafetière, peignoir et chaussons, est rangé dans un placard de 5m². C'est Pierre-Yves Legal consultant en gestion, reprise ou création d'hôtel qui a oeuvré, dans un temps record, sur le projet :

ça n'a pas été très compliqué de moduler cet espace en chambre car les loges sont beaucoup plus grandes que des surfaces de chambre 4 étoiles"

Ecoutez le reportage d'Amélie Bonté au 1872 stadium hôtel Copier

La chambre deluxe qui fait 50m² © Radio France - Amélie Bonté

Unique en France, le stade Océane propose désormais des chambres entre 34 et 50 m², à des prix luxe à partir de 120€ la nuit sans le petit-déjeuner. Une salle de fitness est accessible 24H/24, le parking souterrain du stade est gratuit et évidemment surveillé, sans oublier le service 24H/24. Le club cible la clientèle d'affaire ou évènementiel. Pour le président du HAC, Vincent Volpé, il s'agit de rentabiliser son loyer sachant que 40 000 voitures passent chaque jour devant le stade pour accéder au centre-ville :

On paye un loyer très élevé à la CODAH (agglomération havraise) pour utiliser le stade 2 soirs de match / mois, donc la stratégie est de faire vivre le stade"

ECOUTEZ Vincent Volpé, le président du HAC Copier

La salle de fitness de l'hôtel est accessible 24H/24 © Radio France - Amélie Bonté

Impossible de savoir combien le HAC a investit précisément pour cet hôtel mais l'amortissement prendrait entre 4 et 6 ans. Le projet du club ne s'arrête pas là, en début d'année prochaine un restaurant de 350 couverts et bar pour 500 personnes, ouvrira ses portes au public. Le HAC veut transformer le stade en lieu familial et pourquoi pas à long terme, un complexe sportif en entrée de ville. Sans oublier que les terrains d'entraînement du club vont s'implanter en entrée de ville juste à côté de l'écrin bleu.