Dijon Université de Bourgogne : une application pour connaître en temps réel le nombre de places dans les bibliothèques

Si les étudiants sont de plus en plus nombreux chaque année à l'Université de Bourgogne, le nombre de places en bibliothèques lui, reste stable. A certaines heures de la journée trouver un coin de table relève de l'exploit. Pour y remédier l'application "Affluences" vient d'être lancée.

Dijon - France

Y a-t-il de la place à la Bibliothèque Universitaire? C'est le genre de question que les étudiants de l'Université de Bourgogne à Dijon se posent un peu tous les jours. Il faut dire qu'ils sont de plus en plus nombreux chaque année : 26.000 en 2012, plus de 30.000 en 2017 et 34.000 inscrits à la rentrée 2019!

Une appli pour simplifier la vie des étudiants

Du coup dans les bibliothèques du campus c'est parfois un peu compliqué de trouver un coin de table pour réviser ses partiels, étudier ou relire un cours. Pour faciliter la vie à tous ces étudiants, les Bibliothèques Universitaires Droit-Lettres et de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) se sont équipées depuis quelques jours de l'application "Affluences". Une application disponible gratuitement sur Androïd et iPhone qui permet de savoir en temps réel s'il y a de la place ou pas.

"Affluences" est très connue dans le milieu des bibliothèques

Alexandre Fournier, vice-président de l'UB, délégué au campus numérique. "Affluences c'est une application très connue dans le milieu des bibliothèques. Elle permet à l'étudiant de savoir en temps réel combien de places sont disponibles dans la bibliothèque où il veut se rendre. On l'a lancé depuis la semaine dernière dans deux bibliothèques mais on compte la développer dans les six autres de l'Université dès l'an prochain."

Alexandre Fournier Copier

Lina et Théo © Radio France - Thomas Nougaillon

"A la bibliothèque les gens ont tendance à s'étaler"

Lina, Arnaud et Julie sont étudiants, ils expliquent les soucis qu'ils rencontrent à la bibliothèque. "C'est surtout que les gens s'étalent. Du coup il y a trois personnes sur une table de 10 et c'est un peu compliqué de se placer au milieu. Après il faut trouver le bon moment pour venir travailler, par exemple le matin, là ça va, ils sont tous en cours!" sourit Lina.

Les étudiants éprouvent parfois de la difficulté pour trouver de la place dans les bibliothèques Copier

C'est pour les groupes que c'est le plus compliqué

"Souvent on vient à deux ou trois mais c'est quand on est plus nombreux que ça devient impossible de trouver de la place pour bosser. Du coup on est obligé soit de se séparer, soit d'aller autre part, il nous arrive même d'étudier dans le parc à côté!" nous dit Arnaud. Julie explique qu'elle n'est "pas chez ses parents", elle "vit en appartement". "Quand je suis chez eux, bosser, c'est impossible. Et en appartement c'est compliqué parce qu'on a envie de lire, de dormir, d'être sur le téléphone. Tout sauf travailler". C'est pour ça qu'il est crucial pour elle d'aller à la bibliothèque. "Oui ça motive à travailler je trouve".

Des étudiantes à la Bibliothèques Droit-Lettres de l'Université de Bourgogne © Radio France - Thomas Nougaillon

L'appli permet aussi de réserver des salles

A son bureau au premier étage de la BU Droits-Lettres, Christine est conservateur-adjointe. Elle voit tous les jours des étudiants à la recherche de place. "Ils tournent, ils tournent jusqu'à ce qu'ils trouvent une place, certains repartent. Pourtant ici c'est assez grand mais il y a beaucoup d'étudiants." Que pense t-elle de cette application? "C'est tout récent mais je pense que ça va être intéressant. D'autant que via cette application ils vont pouvoir réserver des salles de travail en groupe et ça ça leur plait".

Christine, conservateur-adjointe à la BU Droit-Lettres Copier

Vue de la Bibliothèque Droit-Lettres © Radio France - Thomas Nougaillon

Le futur "Learning Center" va permettre de bénéficier de places supplémentaires

Sur le campus de l'Université de Bourgogne on trouve 8 bibliothèques, la plus importante, la BU Droits-Lettres compte près de 1.100 places! L'ouverture du tout nouveau "Learning center", sorte de bibliothèque high-tech, dans l'ancienne BU de Sciences en octobre 2020 permettra d'avoir 700 places de plus. Le "Learning center" donnera notamment la possibilité de travailler en groupe, elle sera aussi doté de nouveaux services numériques. L'investissement total est de 6 millions d'euros co-financés par l'Etat et la Région.

A certaines heures de la journée il n'y a pas autant de places! © Radio France - Thomas Nougaillon

L'appli "Affluences" est aussi utilisée à la Burgundy School of Business (BSB) de Dijon, dans les B.U. de Besançon, Paris, Rennes, Toulouse ou encore de Strasbourg.

Maxime, est étudiant en première année de médecine, il fréquente assidûment les bibliothèques du campus © Radio France - Thomas Nougaillon

Pas facile parfois de trouver de la place, l'application "Affluences" doit permettre de remédier à ce problème © Radio France - Thomas Nougaillon

Retrouvez notre "+ Info" ce mercredi à 6h18 et 8h17 sur France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7).