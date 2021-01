Université de Strasbourg : une panne informatique perturbe les examens de milliers d'étudiants

Une panne informatique, on en connaît tous. Mais lorsque cela survient en plein examen, et en pleine pandémie de Covid-19, c'est encore plus angoissant. C'est le cauchemar vécu ce mercredi 6 janvier par plusieurs milliers d'étudiants strasbourgeois et mulhousiens en raison d'une panne informatique.

"C'est la défaillance d'un serveur central qui est à l'origine de cette panne. Il n'est pas seulement là pour les plateformes de cours ou d'examens, mais aussi le réseau Internet et téléphone de la faculté", explique Michel Deneken, le président de l'université de Strasbourg.

Selon l'université de Strasbourg entre 2000 et 4000 d'entre-eux auraient été impactés par cette panne, "qui n'a rien à voir avec les examens du jour, le système n'est pas sur-sollicité", assure le président de l'université.

Le problème réglé dans la matinée

Résultat : les partiels ont été annulés et repoussés à une date ultérieure. L'université ajoute qu'aucun étudiant ne sera pénalisé par cette panne et que le problème devrait être réglé dans la matinée du jeudi 7 janvier.

Une situation qui n'est pas liée au trop grand nombre d'étudiants en ligne en même temps comme ça a pu être dit hier sur les réseaux sociaux explique Michel Deneken, le président de l'université de Strasbourg.