Upie : elle porte un bébé wallaby sur son ventre

Julie, en charge de l'administratif et de la comptabilité au zoo d'Upie, a craqué : non, le petit wallaby rejeté par sa mère début février ne grandira pas en incubateur. C'est elle qui le porte désormais, dans un sac sur son ventre, et s'en occupe... comme un bébé !

Le 5 février, les soigneurs du zoo d'Upie découvrent dans l'enclos des wallabys de Bennett le bébé d'une femelle au sol. Celle-ci le portait dans sa poche mais l'a rejeté pour une raison inconnue. Le petit marsupial de 500 grammes à l'époque doit alors être placé en incubateur pour terminer sa croissance.

Là, Julie, associée du zoo, en charge de la partie administrative, craque. "Il venait de perdre sa maman, ça m'a fait de la peine. J'ai demandé si c'était possible de le garder sur nous comme la maman. Les soigneurs m'ont dit oui. J'ai dit je suis assise toute la journée dans un bureau, je peux le faire" raconte-t-elle. Julie va ainsi remplacer sa mère et le porter elle-même.

Comme un bébé

Joey Jumper a désormais cinq mois et demi et pèse un kilo. Depuis le 5 février, il vit dans un sac en tissu fait sur mesure, enveloppé d'une petite couverture, bien au chaud contre le ventre de Julie. Pendant combien de temps ? "On ne connait pas la date. Jusqu'à ce qu'il ait tout ses poils, qu'il ne tète plus, qu'il se débrouille tout seul. On pense jusqu'à ses 15 mois à peu près" répond Julie, totalement investie.

Il prenait encore récemment des biberons la nuit. Désormais, il dort mieux. La journée, il est nourri toutes les quatre heures, jusqu'à maintenant avec du lait pour chiot, auquel est ajouté du jaune d'œuf, de l'huile d'olive et du yaourt. Tous les 15 jours, le petit marsupial a sa visite chez le vétérinaire. Il est en bonne santé, et grossit.

La seule différence avec un bébé, c'est qu'il ne pleure pas !

Julie a 40 ans, un mari, trois ados. Ils vivent juste à côté du zoo d'Upie. Le marsupial est devenu le "bébé de la famille". Tous s'en occupent. Joey Jumper a même un petit parc, où il "marche" chaque jour quelques minutes. Il prend de la place dans leur vie. "On devait partir en Angleterre, on en a discuté tous ensemble, ce n'est pas possible de le laisser. Donc on ira en France, pour l'emmener avec nous."

Julie porte 24 heures sur 24 (ou presque) le bébé wallaby dans un sac en tissu confectionné sur mesure, sur son ventre - Julie Algoud

Je dors avec. A la maison tout le monde m'aide. J'ai un mari très sympa qui le garde quand je dois me laver, mais pas que. Nos ados le gardent aussi

"Je serai toujours liée. Le but est quand même d'arriver à le remettre un jour avec ses congénères. Si ça ne fonctionne pas, bien sûr qu'il pourra rester avec nous" envisage Julie. Joey Jumper mesurera un jour 80 cm de haut, et pèsera 15 kg. A sa connaissance, ce qu'elle fait là est une première. Elle pense déjà écrire une thèse à la fin pour mettre sur papier son retour d'expérience, "au cas où ça arrive de nouveau, ailleurs".