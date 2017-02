Urban trail de Nîmes: "un moment privilégié"

4 500 coureurs au départ de cette course 100% urbaine. Une course allant de 10 à 27 kilomètres pour les plus motivés, mais aussi une découverte de la ville et de son patrimoine. Pour cette deuxième édition le nombre de participants a augmenté de 50%.

Des coureurs aux tenues fluo ont envahi les rues de Nîmes ce dimanche à l'occasion de l'urban trail: une course à pied urbaine mais aussi une découverte de la cité romaine et de son patrimoine, baskets aux pieds !

Des parcours de 10 à 27 kilomètres entre les jardins de la Fontaine, la Maison Carrée, les arènes et la garrigue aux alentours. Si la plupart des concurrents sont gardois (environ 65% des inscrits), l'urban trail nîmois a attiré aussi des lyonnais et des parisiens, en tout plus de 62 départements représentés et même 19 nationalités différentes.

On vient pour découvrir la ville mais aussi pour le soleil ! On n'a pas ça en plein mois de février chez nous !" Julien, un lyonnais.

Tout au long du parcours les fans applaudissent leurs stars de la matinée aux cris de "Allez maman !" ou "Allez papa!". Des enfants fiers de leurs parents comme Axel, 8 ans, "Il est trop fort papa" lance-t-il accroché au bras de sa mère.

L'un des moments que les coureurs retiennent tous, c'est la traversée des arènes, sur la piste. "Quand on vient de Paris et qu'on n'a jamais vu les arènes c'est magique" lance une joggeuse, smartphone en main, en train de prendre des photos. Mais même pour les nîmois c'est "un moment privilégié" explique l'un d'eux. "On les connait d'en haut, depuis les gradins, mais on n'est jamais sur la piste!".

Et pour ajouter un peu de folklore à ce moment particulier, des hommes, déguisés en gladiateurs, viennent défier les joggeurs lance en main: "cela faisait 2 000 ans qu'on les attendait s'amuse Stéphane, casque de romain et spartiates, aujourd'hui on n'a pas lâché les lions mais bon..."

Dernière ligne droite, dans les jardins de la Fontaine © Radio France

Tous les sportifs arrivent heureux et souriants, ravis de l'expérience, "maintenant on a hâte d'aller boire une bière en terrasse au soleil" rappelle tout de même Ludovic, qui vient de courir 18 kilomètres. Ne jamais oublier de se faire plaisir !