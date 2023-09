Urban Trail de Poitiers : la créativité du Poitou inspire la Belgique

C'est un peu le jeu des sept différences : voici à gauche, l'image que les poitevins connaissent bien : celui du logo de l'Urban Trail de Poitiers. Et à droite, celui de l'Urban Trail, mais cette fois de Nivelles en Belgique ! Et il faut bien l'avouer, la ressemblance est plus que frappante.

Alors, coïncidence ? © Radio France - Vincent Hulin

Contacté, le président de l'Urban Trail de Nivelles Michael Heris l'assure : "c'est un pur hasard ! Il n'y a aucun copié-collé". L'ombre, que les poitevins connaissent comme étant la cathédrale Saint-Pierre, représente la collégiale de Nivelles. En riant, l'organisateur wallon souligne "je ne savais même pas qu'il y avait un Urban Trail à Poitiers !"

Et pourtant ! Après la 5e édition du premier week-end de septembre 2023, la course poitevine s'est hissée 7e Urban Trail de France, derrière des villes comme Lille ou Lyon. Plus de 4000 coureurs et marcheurs ont suivi le parcours de 10 kilomètres à travers la ville. Benoît Dujardin, qui s'occupe de la communication, n'a aucun doute sur le plagiat, mais prend la nouvelle avec humour : "ça nous fait plus rire qu'autre chose ! ". Sans rancune, puisqu'il ajoute que le trail wallon "à l'air très très sympathique. Si on a pu les inspirer, si ça permet que des gens se mettent au sport et qu'ils visitent leur ville, c'est plutôt positif".

Urban Trail de Poitiers, le 4 septembre 2023. © Radio France - Momentum Productions

Il souhaite à son tour faire un petite blague en postant un message sur leur page Facebook avec le compte Urban Trail de Poitiers : "dans le style 'coucou tout se passe bien ?' pour que les gens voient le logo original". Il précise que les organisateurs n'ont absolument pas prévu de s'engager judiciairement contre les belges, mais rappelle que le plagiat, y compris d'un logo, est répréhensible.