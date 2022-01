Urgence climatique : la fausse campagne de pub qui fait polémique à Toulouse

Elle a tout d’une vraie campagne de pub de la Métropole de Toulouse. Le logo rose de Toulouse Métropole, le capitole qui trône. Sauf que le message ne va pas plaire du tout à son président Jean Luc Moudenc. Le label plan climatique est notamment flanqué d’un "en retard" qui ne trompe pas. La campagne "Toulouse Déclare l’Etat d’urgence climatique" c’est certain n’a pas été commanditée par la ville rose. Mais beaucoup à gauche l’approuve, sans savoir exactment d'ou elle vient. C’est le cas d’Antoine Maurice, le candidat écologiste battu aux dernières municipales qui estime que la pub "arrive à faire réfléchir et qu’elle permet aussi de mettre en avant des propositions qui pourraient voir le jour si on prenait vraiment conscience de l’urgence".

Derrière un thermomètre qui monte vers les +5 degrés, l’affiche liste en effet quelques propositions.

Moratoire sur les projets routiers.

1000 voitures en autopartages.

RER toulousain dès 2024.

Rénovations énergétiques de plus de 10.000 logements par an. ect

Des propositions qui vont très bien au collectif urgence climatique Toulouse. Un collectif qui rassemblent plus d’une quinzaine d’associations et qui a suivi de très près le plan énergie toulousain. " J’approuve totalement cette campagne" dit notamment le président de 2 pieds 2 roues XXX mais ce n’est pas le collectif qui est à l’origine.

En tout cas cette campagne de pub agace fortement à la mairie qui prépare une riposte qui devrait venir dans la journée. Vice-président de la Métropole en charge de l’Écologie, François Chollet a déjà estimé sur le site Actu.fr qu’il s’agissait d’un "coup médiatique".