Urgent : cherche maître nageur sauveteur aux Plantiers !

Les Plantiers, France

"Allo, France Bleu Gard Lozère ! Vous pouvez m'aider ? Nous avons besoin d'un maître nageur sauveteur !" C'est l'appel passé par le maire des Plantiers ce mercredi matin. Pour la première fois cette année, Francis Maurin n'a pas réussi à trouver la personne qui gardera la baignade de sa commune cet été. "Souvent on a des jeunes qui ont ce genre de diplôme, ça leur permet l'été de gagner un petit peu d'argent pour leurs études, mais là, cette année , on n'en a pas trouvé." Pour pouvoir postuler, le candidat doit posséder le fameux BNSSA (brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique). Il travaillera tous les jours de la semaine, de 14h à 18h30/19H. C'est la commune qui se charge de son hébergement.

Francis Maurin, le maire des Plantiers Copier

La baignade ouverte jusqu'au 23 août

255 habitants toute l'année, 1300 habitants l'été aux Plantiers. Particulièrement prisée justement, la baignade. Jusqu'à 100 personnes peuvent la fréquenter. C'était au départ une réserve d'eau pour lutter contre les incendies. Le maire depuis, a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour que la baignade y soit autorisée. La qualité de l'eau y est contrôlée régulièrement. Les structures métalliques qui permettent de retenir l'eau sont démontées chaque année à la fin de l'été.

"La baignade attire beaucoup de monde" Copier

Si vous voulez postuler, vous pouvez envoyer un mail au maire des Plantiers : mairie-plantiers@orange.fr . Il précise que c'est urgent !