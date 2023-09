Urt : les "Casetas" deviennent les "Casitas" par peur de se faire poursuivre en justice

Cette année, au fronton d'Urt, les "casetas" vont s'appeler les "casitas". À les entendre, les onze associations du village n'ont pas eu le choix. Depuis le printemps dernier, le bruit court que si on utilise le terme "casetas", on peut se faire poursuivre en justice par les avocats d'une entreprise spécialisée dans l'événementiel, qui possède dorénavant le terme.

"Casetas" inscrit à l'Inpi

En effet, depuis septembre 2022, le mot "casetas" utilisé dans de nombreuses communes du Béarn, des Landes ou du Pays basque pour désigner un événement culturel ou associatif dans une commune, a été déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) , par une entreprise spécialisée dans l'événementiel, C2C.

En mai 2023, deux organisateurs de casetas reçoivent donc un courrier envoyé en recommandé de la part d'avocats de l'entreprise C2C. Mais la mairie de Biarritz s'entête et estime qu'elle a quand même le droit d'utiliser ce terme, quitte à se défendre sa cause au tribunal. "Cela fait plus de 25 ans que Biarritz utilise ce terme, qu’on peut considérer comme un nom commun", avait argumenté la maire Maider Arosteguy dans les colonnes de Sud Ouest (article réservé aux abonnés) .

À Orthez, les organisateurs sont bénévoles. Julien Escos, responsable de Sport y Fiesta, s'est retrouvé démuni quand il a reçu "un courrier en recommandé de la part d'avocats parisiens. Je les ai appelés, et ils m'ont expliqué que je n'avais plus le droit d'utiliser le mot casetas", sous peine de poursuite.

"Moi, je suis bénévole. J'ai autre chose à faire que d'avoir des problèmes avec ces personnes-là qui ont déposé cette marque."

Julien Escos enlève donc ce mot, qu'il ne peut plus utiliser sur tous ses supports de communication, pour finalement renommer Sport y Fiesta "un événement qui a maintenant vingt ans."

À Urt, pas question de trouver un autre nom. "Quand on a su que Biarritz avait lancé ses avocats, on s'est dit qu'on n'était pas au même niveau", glisse en rigolant Laetitia Urdangarin, présidente de l'association urtoise Geroa Euskaraz. "Ça nous a embêtées franchement d'organiser une animation sur le village et de reverser les bénéfices à cette personne (propriétaire de la marque "casetas", NDLR). Une somme qui n'est pas énorme non plus, il faut se le dire, les casetas sont plus dédiées à créer une animation villageoise que pour faire du bénef', complète Sabrina Echeveste, l'une des co-organisatrices de l'événement. En moyenne, chacune des onze associations gagne 500 euros grâce à cette soirée annuelle.

Laetitia Urdangarin, présidente de l'association "geroa euskaraz", et Sabrina Echeveste (de gauche à droite), deux des co-organisatrices des casitas urtoises, qui auront lieu samedi 16 septembre 2023. © Radio France - Simon Cardona

Les onze associations se sont donc réunies cet été et ont décidé de modifier très légèrement le titre de "Las Casetas urtoises". Rendez-vous donc à Urt samedi 16 septembre pour "Las Casitas urtoises". "On voulait bien changer le nom, mais on ne voulait pas que ça n'ait plus la même signification, explique Sabrina Echeveste. On voulait que les Urtois retrouvent ce nom casetas quand même. Et le clin d'œil, ça a été de laisser le E, de le barrer et de juste poser le I à côté."

Contacté par France Bleu Pays Basque, l'un des co-dirigeants de l'entreprise C2C assure qu'il n'y a aucun problème, et que tous ces bénévoles ou associations n'ont aucune crainte à avoir. "Comme nous l’avons déjà dit, il n’y a pas de sujet de notre côté, et aucune procédure", affirme Peio Abeberry. De Saint-Jean-de-Luz, à Tarbes en passant par Pau, les Casetas existent et continueront d’exister. Que les municipalités et associations se rassurent."

"Nous avons simplement protégé une marque et un évènement."

Mais cette promesse ne rassure pas les bénévoles concernés. À Orthez, Julien Escos "attend un courrier envoyé en recommandé signé par Peio Abeberry et ses avocats, qui m'assure que je peux réutiliser le terme casetas".