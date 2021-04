Vacances au vert dans la Drôme : "On est confinés mais heureux !"

"Confinés et heureux", c'est possible pendant ces vacances de Pâques ! Certains ont réussi à se mettre au vert pour éviter la déprime, comme ce couple valentinois qui loue un chalet au Domaine du Lac de Champos à Saint-Donat-sur-l'Herbasse.

Célia et Jérôme sont Valentinois et ils ont choisi de se confiner dans un chalet à Saint-Donat-sur-l'Herbasse.

Pour supporter ce troisième confinement, certains ont choisi de se mettre au vert comme Célia et Jérôme qui habitent dans le centre-ville de Valence.

Un dépaysement à seulement 30 km de chez eux

Célia (43 ans), Jérôme (46 ans) et leur chat Doudouille se confinent dans un petit chalet de 30 mètres carrés sur le Domaine du Lac de Champos à Saint-Donat-sur-l'Herbasse (Drôme). La partie camping est fermée comme beaucoup de structures en ce mois d'avril à cause du confinement mais la location de chalets fonctionne. "On loue en ce moment 5 chalets sur les 21" explique une des responsables du domaine.

Le Domaine du lac de Champos à Saint-Donat-sur-l'Herbasse. © Radio France - Mélanie Tournadre

Célia, souffrant d'un handicap, ne peut pas travailler et Jérôme, conducteur de bus scolaires (collège), n'a plus d'activité jusqu'au 3 mai. Ils ont donc décidé de passer ce nouveau confinement au vert.

"D'habitude en face de chez nous, on a une HLM avec des gens qui nous regardent ; alors que là c'est un lac, avec de la verdure, des beaux arbres, de belles couleurs" explique Jérôme, le sourire aux lèvres sur la terrasse de son petit chalet. "On a fait que 30 kilomètres depuis Valence mais c'est le dépaysement, le calme ; on avait besoin de s'évader, de se changer les idées, de se couper du monde, du covid, de l'actualité" précise Célia.

"On oublie le stress de la vie quotidienne"

"Ces vacances dans ce petit chalet ça nous retire le stress de la vie quotidienne, on fait des choses très différentes de la ville" explique Célia.

Célia et Jérôme profitent de quatre semaines au vert à Saint-Donat-sur-l'Herbasse. © Radio France - Mélanie Tournadre

"On fait des balades dans la limite des dix kilomètres, des jeux de société, on se repose, on écoute de la musique, on se retrouve aussi avec mon mari" précise cette Valentinoise.

"C'est une renaissance, ici on est confinés mais heureux"

Ce chalet de 30 mètres carrés leur coûte 600 euros le mois, la moitié du prix habituel. "Ça vaut vraiment le coup de bouger, ils nous ont fait 50% de remise, je conseille à toux ceux qui le peuvent de faire la même chose" insiste Jérôme.