Vacances d'été : confiez votre chien ou chat au club de vacances pour animaux de Bernwiller

La vie de château pour les chiens et les chats. Si vous partez en vacances et que vous voulez que votre animal de compagnie soit entre de bonnes mains, confiez-le à Charly Castellani. Il dirige ce club de vacances pour animaux depuis 30 ans, à Bernwiller, dans la région de Mulhouse. Charly est un homme passionné par les animaux. *C'est une pension 4 étoiles, où vos compagnons sont choyés et bichonnés toute la journée. Attention c'est souvent complet. La pension peut accueillir 40 chats et 40 chiens.

Un hôtel pour les chiens et un château pour les chats

Les chiens sont accueillis dans "l'hôtel des Aristochiens", ils sont à deux, dans de grands box vitrés. "Généralement on met un mâle et une femelle, qui n'est bien sûr pas en chaleur, pour éviter d'apporter des dragées," s'amuse Charly Castellani. Il y a une partie intérieure et une partie extérieure. Quand le mercure monte en été , le bâtiment est bien isolé, ce qui permet de mettre les toutous au frais. Sur la porte, le nom des pensionnaires est indiqué, avec les croquettes qu'ils mangent. Les chiens sont nourris et promenés tous les jours dans l'immense parc verdoyant d'un hectare.

Les chats font la sieste en toute tranquillité © Radio France - Guillaume Chhum

Les chats heureux dans le club de vacances © Radio France - Guillaume Chhum

Les chats résident en face, dans le château des chats. Ils disposent de grands espaces de liberté. Des cousins sont installés pour faire la sieste, des balançoires, ils peuvent aussi passer le temps avec de nombreux jouets.

Un club de vacances pour animaux branché sur France Bleu Alsace !

Pour adoucir leur séjour, les chats et chiens peuvent bénéficier d'un toilettage. Ils sont aussi bercés toute la journée par leur radio préférée : France Bleu Alsace !

Les tarifs de séjour : 19 euros par jour pour un chien et 14 euros pour un chat.

Une résidence 4 étoiles pour les chiens et les chats © Radio France - Guillaume Chhum