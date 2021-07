Vacances d'été : l'heure du rush pour Hélène Vincent, concierge pour des locations sur l'île de Ré

Chaque samedi de l'été est pour Hélène Vincent un rituel, et également la source d'un peu de stress. A partir de ce 10 juillet, top départ de la saison estivale, cette Rochelaise va prendre sa voiture, traverser le pont, pour se rendre sur l'île de Ré. Mais avant, elle devra veiller à n'avoir oublié aucun trousseau de clés.

"Samedi prochain, ça va être sportif"

Elle en a une petite dizaine. Non, elle n'est pas propriétaire d'autant de logements. Ce sont ceux dont elle s'occupe en juillet et en août. Des clés confiées par leurs propriétaires, pour qu'elle gère toute l'intendance : les arrivées et les départs des locataires, mais aussi le ménage. "Quand les familles arrivent, elles veulent que tout soit parfait, comme si elles étaient les premières à arriver dans le logement", avoue la gardienne inhabituelle de 65 ans.

Chaque samedi, elle alterne donc entre réception des clés, ménage, et accueil des nouveaux locataires. Le tout sur cinq ou six logements différents. Parfois dans des communes éloignées : "Ce samedi, je commence doucement. Je dois d'abord être à Rivedoux, ensuite au Bois-Plage, puis je dois revenir à Rivedoux. Là, beaucoup de maisons sont louées pour la première semaine de l'année. Donc j'ai pu faire le ménage avant. Mais le week-end prochain, ça va être sportif."

Lassée de travailler dans un bureau

Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'elle a endossé le costume de concierge. Pourtant, au départ, elle travaillait comme secrétaire commerciale dans une agence de location de bateaux. "Mais un jour, j'en ai eu marre du bureau, se souvient-elle. J'avais besoin de bouger. Je suis restée trois ans au chômage. Et puis je me suis dit "Pourquoi pas ?"" Depuis, Hélène Vincent a créé sa micro-entreprise, elle est sa propre patronne. C'est aussi cette indépendance qui lui plaît.

Pas de loge pour cette concierge particulière, mais pas mal de trousseaux de clés. © Radio France - Lise Dussaut

Juillet-août, au moins 60 % de son chiffre d'affaires

La saison estivale représente au moins 60 % de son chiffre d'affaires, "entre 7 et 8 000 euros", estime-t-elle. Je reçois encore des coups de téléphone. Mais je ne peux plus accepter. Déjà là, avec ma dizaine d'appartements, je suis à la limite."

Le reste de l'année, c'est bien différent. "Je fais des ménages chez des personnes âgées, cela me permet d'avoir des revenus en dehors de juillet-août", relativise Hélène Vincent. Cette activité hors saison se développe de plus en plus ces dernières années : "Le bouche-à-oreille fonctionne à merveille. On me sollicite, on me demande."