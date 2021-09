Vaccination au centre Place d'Arc d'Orléans : pour une dose, une réduction à la boulangerie

Présenter son certificat de vaccination (du jour) en achetant ses croissants, son café, ou même un menu... c'est ce que font certains clients de la boulangerie Paul, au centre commercial Place d'Arc à Orléans. Le 16 septembre, au lendemain de l'installation du nouveau centre de vaccination à l'intérieur de la galerie marchande, Alexandra, la gérante du Paul, a eu cette idée originale : proposer 30% de réduction sur tous ses produits, pour ceux qui viennent de se faire vacciner.

Depuis ce vendredi, l'affiche a été déplacée à l'intérieur du centre de vaccination, pour "éviter de faire de la publicité dans la galerie marchande", précise Jeanne, médiatrice au centre. © Radio France - Cécile Da Costa

Une initiative qui fait sourire

"Ce n'est pas une incitation à la vaccination, il n'y a rien de politique là dedans", insiste Alexandra. "C'est une démarche personnelle, juste pour permettre aux gens qui sortent de la vaccination de se faire plaisir juste après." Depuis le début de son initiative quelques clients ont profité de leur réduction post-vaccination, qui s'applique autant sur une petite commande, comme un café ou un croissant, ou même sur un menu complet. "Comme ça les gens repartent avec un petit sourire", s'enthousiasme la gérante du Paul.

Du côté du centre de vaccination, l'idée fait aussi sourire. Ce sont d'ailleurs les personnels de la Fédération Française de Sauvetage et Secourisme, qui gère le centre, qui ont placardé une petite affiche sur la devanture pour faire connaitre l'initiative, puisque la boulangerie ne communiquait que sur les réseaux sociaux.

"On a trouvé ça sympa et on voulait que les personnes qui viennent se faire vacciner soient au courant de la réduction à laquelle ils ont droit", explique Jeanne, médiatrice au centre de vaccination. "Moi ça me ferait plaisir d'avoir cette réduction, nous, les soignants et médiateurs, on a droit à -10%", s'amuse-t-elle.

La réduction devrait rester effective tant que le centre de vaccination est ouvert au centre commercial Place d'Arc, précise la gérante du Paul.