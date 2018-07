La vague de chaleur va aller en s'intensifiant dans les prochains jours sur l'ensemble du territoire et dans le Gard. Pour rester au frais, visite entre Gard et Ardèche à la grotte de la Coqualière.

Grotte de la Coqualière à Courry, on y dort même.

Courry, France

Une vague de chaleur est attendue dans le Gard ces prochains jours. On pourrait dépasser, allègrement, les 35 degrés à l'ombre. Le week-end prochain, les températures pourraient revenir aux normales saisonnières mais août s'annonce très chaud aussi pour ses 15 premiers jours. Une raison de plus d'aller à la grotte de la Coqualière.

14 degrés à 50 mètres sous terre et un spectacle inoubliable à Courry

Entre Gard et Ardèche, la grotte de la Coqualière est l'une des plus belles de France. Le site attire 120.000 personnes chaque année. En été, ce sont 1.500 visiteurs par jour qui viennent prendre un peu de fraîcheur et surtout visiter une grotte féerique.

Reportage de Ludovic Labastrou Copier