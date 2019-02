Vague de générosité pour un épicier ambulant dont le camion est tombé en panne

Wacquinghen, France

L'histoire commence à Wacquinghen, entre Boulogne-sur-mer et Marquise, en 2012. Yves Noël crée son épicerie ambulante. A bord de son camion, un Citroën C25 de 1994 qui affiche près de 200 000 km au compteur, il sillonne une vingtaine de villages de la côte d'Opale.

Il fait du porte à porte chez ses "p'tits vieux", comme il les appelle affectueusement. Des personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer pour faire leurs courses. Devant chez elles, il ouvre son camion, ses clients peuvent faire leurs emplettes. Il n'y a pas moins de 300 références à bord du camion.

Camion définitivement H.S.

Mais son outil de travail l'a lâché, il y a trois mois. Le moteur du vieux camion a rendu l'âme. Il n'a pas les moyens d'en racheter un, mais il ne baisse pas les bras : il ouvre une cagnotte sur internet, les dons commencent à affluer, même de Paris ou de Suisse.

Geste de générosité d'un restaurateur

Un restaurateur du secteur, qui tient une friterie à Réty, et une pizzeria à Wissant, décide même de lui offrir un camion, exactement le même que l'ancien, mais un peu plus récent, dont il ne se sert plus. Yves Noël est allé le récupérer il y a quinze jours, et il n'en revient toujours pas : "je m'aperçois qu'il y a encore des gens qui aident les autres. J'en reste ébahi. Ça fait vraiment chaud au cœur".

Le Père Noël, j'y crois

L'épicier ajoute, ému : "mon nom, c'est Noël, alors le Père Noël, j'y crois. Je ne sais pas comment les remercier, à part dire 'merci'. C'est un mot que j'ai appris en 2019 !"

Fier de contribuer

Fabien Ristori, qui a donné son camion, est impatient de le voir rouler de nouveau sur la côte d'Opale : "je suis fier de contribuer à ça", explique-t-il, "ce sera plaisant de le voir tourner, et continuer son activité. J'espère qu'il lui portera bonheur !"

Le nouveau camion est retapé par des lycéens

Le camion est désormais entre les mains des élèves du lycée professionnel d'Outreau, qui ont proposé de le retaper, car pour l'instant il ne passe pas le contrôle technique. Un commerçant de Marquise propose, lui, d'offrir une nouvelle vitrine réfrigérée au petit épicier.

Cette vague de générosité pourrait permettre à Yves Noël de reprendre ses tournées d'ici un mois ou un mois et demi. En attendant, il continue de livrer quelques clients, avec sa voiture, car il est conscient qu'il ne fait pas que ravitailler ces personnes âgées, il brise aussi leur solitude.

ECOUTEZ : la belle histoire du Petit épicier, sur la côte d'Opale