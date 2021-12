Vague de solidarité pour offrir un sapin de Noël à une Finistérienne et sa fille

La magie de Noël, c'est aussi sur les réseaux sociaux. N'ayant pas les moyens d'offrir un sapin de Noël à sa fille cette année, Jennifer poste jeudi 9 décembre un message sur le groupe Facebook Questions/Entraide/Infos Quimper et alentours, espérant recevoir l'aide d'un producteur. La solidarité finistérienne va dépasser ses attentes : en quelques heures, sa publication recueille presque 200 commentaires ! La jeune maman ne s'y attendait pas du tout : "J'étais avec une amie et puis le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je me disais mais ce n'est pas possible ! Un tel élan de solidarité c'est génial", s'enthousiasme l'habitante de Locronan.

Le message a reçu plus de cent commentaires en moins de 2 heures. © Radio France - Marine Clette

Parmi ces commentaires, celui de Peggy qui propose immédiatement à Jennifer de lui offrir un sapin de Noël : "Je n'ai pas hésité. C'est dans ma nature, j'ai le cœur sur la main. Et puis on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, si demain j'ai un problème j'aimerais bien que quelqu'un soit présent pour moi. De voir les étoiles dans ses yeux et d'imaginer la petite le décorer c'est ça ma contrepartie", sourit Peggy.

Le rendez-vous est pris au super U de Plogonnec. Peggy et Jennifer choisissent ensemble le sapin "le plus fourni !" sourit la mère de famille qui est aux anges : "Il est trop beau, j'ai tellement hâte de l'installer et que la petite rentre de l'école. Je lui ai dit que cette année, on en aurait pas parce que c'était trop cher. Elle ne s'y attend pas du tout, elle va être trop contente".

Écoutez le reportage tout sourire de Marine Clette, sur cette belle solidarité de Noël Copier

Des cadeaux pour l'anniversaire de sa fille

Mais la solidarité ne s’arrête pas là. Le 14 décembre, la petite Léa aura 8 ans. La maman a aussi reçu plusieurs cadeaux d’anniversaire : " J'ai reçu une tasse de princesse, des chocolats et une poupée. J'ai aussi reçu des propositions de peluches et de gâteau d'anniversaire !", s'exclame la mère qui n'en revient toujours pas.

La jeune maman a été très touchée par la vague de solidarité qu'elle a reçu. © Radio France - Marine Clette

Jennifer a évidemment promis de poster une photo du sapin fraîchement décoré sur le groupe Facebook.