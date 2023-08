Vailly sur Sauldre : ce musée automobile abrite des pépites !

Aujourd'hui, François Pigny est trop âgé pour vous guider ; c'est son fils Fabrice, lui aussi passionné d'automobile, qui vous accueillera dans ce " musée rétromécanique " pour des visites de groupe sur réservation. Quarante-trois voitures sont exposées dont certaines, très rares mais François Pigny en posséde soixante-dix-neuf.

Une magnifique traction citroën cabriolet © Radio France - Michel Benoit

Avant de s'installer comme quincailler, François Pigny était commercial en confiserie sur le Cher et la Nièvre. Dans les années soixante, il lui était donc assez facile de récupérer d'anciennes voitures : " On me disait, prenez-là, ça me débarrassera ! se rappelle le retraité. Et comme je n'avais ni camion, ni remorque, c'était mon beau-père qui venait avec moi avec le tube citroën qui est toujours là derrière. On avait une barre et on remorquait. Des voitures ? je ne sais pas. Il y en avait peut-être quatre-vingts dans le champ."

Une Ariette Rosengart, très rare également © Radio France - Michel Benoit

Simca Aronde, Peugeot 203, première 2CV, des véhicules populaires qu'il a fallu parfois remettre en état : " On n'avait pas de pont élévateur, poursuit le retraité*. On posait donc la voiture sur des parpaings et on travaillait en-dessous par reptation. C'est pour ça qu'on a mal au dos maintenant !"*

Hotchkiss, Citroên et bien d'autres dorment dans ce musée © Radio France - Michel Benoit

Le collectionneur possède également des modèles extrêmement rares et de grande valeur comme un cabriolet traction avant. Fabrice Pigny, le fils, a un autre coup de coeur : " C'est une Facel-Véga Excellence, le top du luxe à la française. Elle n'a été fabriquée qu'à cent-cinquante-deux exemplaires, et il ne doit plus en rester beaucoup. J'aime aussi, la 404 là-bas parce qu'on partait en vacances avec. C'est la seule voiture neuve que mon père a achetée en allant la réserver directement sur les chaînes de fabrication à l'usine de Sochaux."

Des voitures populaires également © Radio France - Michel Benoit

La France comptait plus de 200 constructeurs de voiture après guerre. Le musée possède notamment une Brouhot, modèle 1908, certes incomplète. Brouhot assemblait ses voitures à Vierzon. Vous serez accueilli à l'entrée du musée par une Peugeot de 1927 : c'est sur ce modèle que François Pigny a passé son permis de conduire. Le musée est ouvert aux groupes sur réservation ici .