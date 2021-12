Vailly sur Sauldre : les habitants se bougent pour trouver un médecin

L'un des deux médecins de cette petite commune de 750 habitants est mort brutalement cet été. Il avait une large patientèle bien au delà de Vailly sur Sauldre et beaucoup d'habitants du secteur se retrouvent sans médecin traitant. Un film financé par la communauté de communes pour vanter la qualité de vie dans ce village au coeur du Pays Fort. Un ancien animateur de télévision, Jean-Pierre Descombes,figure emblématique des jeux de 20H00 dans les années 80, y a même participé. Une initiative lancée par la pharmacienne de la commune Isabelle Chopineau et une infirmière libérale, Sylvie Gauguet..

Isabelle Chopineau (pharmacienne) à gauche et Sylvie Gauguet, infirmière libérale, à l'origine de cette vidéo. © Radio France - Michel Benoit

Un peu plus de 13 minutes pour vanter la qualité de vie à Vailly sur Sauldre. Agnès y témoigne. Elle a quitté la région parisienne pour s'installer ici, il y a une quinzaine d'années, bien avant le Covid : " Je venais le weekend et puis un jour, j'ai décidé de créer ici mon entreprise tellement on y vit bien. Il y a tout dans ce village ! " Boulangers, boucher, fleuriste... Tous les commerçants de la commune sont mis à contribution pour témoigner, et même l'animateur de télévision Jean-Pierre Descombes. Cette figure des jeux de 20H00 dans les années 80, habite pas très loin, à Argent sur Sauldre. Jean-Pierre Descombes souffre de la maladie de Parkinson. L'absence de médecin peut compliquer les choses et il ne s'est donc pas fait prié pour participer à cette vidéo : " Avec cette maladie, un jour vous êtes en pleine forme, vous êtes Tarzan dans les arbres et le lendemain, vous êtes patin couffin, plus rien. Alors, c'est bien d'avoir un médecin sur place. Il vous rassure en disant aujourd'hui, c'était comme ça, mais demain ça ira mieux et puis on peut peut-être changer le traitement, mieux l'adapter. Car ce qui est important avec la maladie de Parkinson, c'est le bon dosage de médicaments, c'est essentiel. Et pour cela, il faut un médecin. " Jean-Pierre Descombes, malgré la maladie, continue de travailler aujourd'hui. Il propose des animations en lien avec l'histoire des jeux à la télévision et souhaite s'investir dans l'association France Parkinson.

Jean-Pierre Descombes, ancien figure des jeux de 20H00, vit aujourd'hui à Argent sur Sauldre. © Radio France - Michel Benoit

L'absence de maison de santé pourrait rebuter d'éventuels candidats : Isabelle Chopineau, la pharmacienne du village, oppose un autre argument : " Le médecin qui s'installera trouvera une famille ici. cette famille, ce sera nous, tous les professionnels de santé. Nous faisons preuve d'une grande solidarité entre nous. On échange beaucoup. La maison de santé, elle existe, mais de manière virtuelle. La famille, ce seront aussi, les patients qui attendent ce médecin avec impatience."

Vailly sur Sauldre dispose toujours de commerces et même d'une borne de recharge pour véhicule électrique. Les campagnes ne sont pas à l'écart de tout. © Radio France - Michel Benoit

Et il y a urgence insiste Sylvie Gauguet, infirmière libérale : " En l'absence de médecin, on doit de plus en plus souvent sortir de notre domaine d'action, pratiquer des actes qui sont à la limite de nos compétences, mais on n'a pas de choix. Et puis surtout, les pathologies sont prises en charge beaucoup plus tardivement, avec parfois plus de difficultés. Ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment bien ici. Pas très loin de Bourges, d'Orléans, à deux heures de Paris, trois heures de la montagne, quatre heures de la mer. On est tellement bien que les professionnels de santé qui viennent ici, ne repartent plus. Certains sont là depuis trente ans ! On a une qualité de vie extraordinaire et le conjoint du médecin pourra trouver du travail. C'est assez dynamique ! Le collège est à vingt minutes. Le lycée est plus loin mais il y a des transports chaque jour (à condition de se lever tôt ! ) ou alors il faut être interne, mais c'est sympa aussi." La vidéo doit maintenant être mise en ligne. Il faudra alors la faire vivre pour qu'elle touche sa cible : peut-être le plus difficile !