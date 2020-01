Val-d'Isère : 40 après les Bronzés reviennent faire du ski !

Les Bronzés reviennent faire du ski à Val d'Isère (Savoie), 40 ans après la sortie du film culte "Les Bronzés font du ski". Les acteurs Marie-Anne Chazel, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et Bruno Moynot seront accompagnés du réalisateur Patrice Leconte et du producteur Yves Rousset-Rouard.

Pour fêter l'anniversaire du film culte sorti le 22 novembre 1979 et tourné dans la station, une soirée est organisée ce samedi

Val-d'Isère, France

40 ans après, les Bronzés reviennent à Val d'Isère ! Pour fêter l'anniversaire du film culte sorti le 22 novembre 1979 et tourné dans la station, une soirée est organisée ce samedi. Un rendez-vous à ne pas manquer pour ceux qui n'ont pas oublié "la crêpe au sucre" et "le planter de bâton". Une partie de l'équipe sera présente tout le week-end : Marie-Anne Chazel, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Bruno Moynot, le réalisateur Patrice Leconte et le producteur Yves Rousset-Rouard.

Une soirée "Les Bronzés"

Le samedi soir à partir de 18h30, une scène sera installée sur l'avenue Olympique pour une performance des artiste de la Folie Douce. Les membres de l'équipe du film y partageront avec le public leurs souvenirs de tournage : "comment ça s'est passé en 1979, ce qu'ils retiennent de leur passage à Val d'Isère, ce qui les a marqué, de quelles personnes ils se rappellent, des gens qui seront peut-être dans le public", explique le responsable événements/animations de Val d'Isère David Hemelsdael.

Une projection des répliques cultes du film (à retrouver en vidéo plus bas) aura également lieu pendant la soirée. Bien sûr, l'intégralité du film sera également projetée au cinéma Le Splendid à partir de 21h. Les places sont à retirer à l'accueil de l'Office du Tourisme.