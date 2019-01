Val-d'Oise : Un boulanger met des fèves "Johnny" dans sa galette des rois

Un boulanger de Pontoise dans le Val d'Oise propose à la vente des galettes particulières cette année. Rachid Hakim a décidé d'y mettre des fèves à l'effigie de Johnny Hallyday, plus d'un an après la mort de l'icône.

Pontoise, France

Quand on passe la porte de la boulangerie de Hakim, on ne peut pas les rater. Les galettes et les fèves "Johnny" sont sur le comptoir, bien mises en valeur, sur un présentoir en forme de guitare. Il y a 10 modèles différents : la fève "santiag", la "guitare" ou "le portait de Johnny Hallyday"...

Rachid Hakim, boulanger à pontoise depuis 2015, a eu l'idée en décembre 2017, le jour de la mort de son idole. Le boulanger qui voulait déjà créer des fèves avec les monuments de Pontoise l'explique : "quand il est décédé, j'ai tout de suite pensé à ça". Pas de monuments donc, mais un monument à la place. En plus toutes ces fèves sont fabriquées en France, à Equevilly dans les Yvelines.

Pendant le mois de janvier, le boulanger vend donc des galettes, petites et grandes, dans lesquelles vous pouvez trouver des fèves à l'effigie de Johnny. En tout, il en a commandé 600 pour assouvir l'appétit des fans et des gourmands.

Rachid Hakim boulanger à Pontoise (Val d'Oise) © Radio France - Romain Sost