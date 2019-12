Val-de-Marne : en pleine grève des transports une femme accouche dans le RER D

En pleine grève des transports, une femme a accouché mercredi soir dans le RER D, en gare de Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. La SNCF assure que la mère et l'enfant vont bien, et promet un geste.

Villeneuve-Saint-Georges, France

La scène est pour le moins surprenante et un brin irréaliste. Ce mercredi soir, en pleine grève des transports, une femme a accouché dans le RER D, alors qu'il était stationné à la gare de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. La jeune femme a perdu les eaux un peu plus tôt dans le train et avait embarqué à la gare de Lyon selon la SNCF qui gère le réseau Transilien, précisant que des agents lui avaient déconseillé d'embarquer à bord du RER.

La mère et l'enfant vont bien

Selon la SNCF ce n'est ni la grève ni les conditions particulièrement difficiles de mobilités qui ont déclenché l'accouchement, ce dernier ayant eu lieu en heures creuses. "Le train n'était pas bondé", précise l'entreprise qui assure que les autres passagers ont fait preuve de civisme et sont descendus du wagon.

L'accouchement a eu lieu aux alentours de 17h15 et les agents SNCF ont protégé le train en attendant l'arrivée des pompiers. La mère a ensuite été conduite dans un hôpital situé non loin de là. L'enfant et elle vont bien, affirme la SNCF sur le compte Twitter RER D.

Sur Twitter, une courte séquence vidéo a été diffusée et vue plus de 700 000 fois en quelques heures. De son côté, la SNCF affirme rechercher la jeune maman, et promet une récompense, sans pour autant préciser la teneur du geste.