Val de Reuil, capitale européenne du paresseux !

Le parc animalier Biotropica de Val-de-Reuil (Eure) compte désormais sept paresseux ! Un bébé est né le 31 décembre dernier, "une belle surprise pour bien terminer l'année" sourit Laëtitia Lassalle, l'assistante zoologique du parc.

En effet, personne ne soupçonnait que Gaïa, la jeune femelle née à Biotropica en 2019, attendait un petit. "C'est très difficile de repérer une gestation chez un paresseux" explique Laëtitia Lassalle. "Ils passent beaucoup de temps à dormir en boule donc voir si le ventre grossi c'est compliqué et puis leur corps est naturellement en forme de poire donc cela ne permet pas de voir si le ventre s'arrondit d'autant plus qu'ils se déplacent à l'envers". Bref l'arrivée du petit a été aussi inattendue qu'heureuse pour l'équipe.

"Cela montre que nos animaux se sentent bien ici" souligne l'assistante zoologique qui rappelle que cette naissance est la septième en sept ans. Le premier couple, Willem et Gema, est arrivée en octobre 2014 et depuis a eu six petits dont Gaïa qui vient de donner naissance à son premier petit après l'arrivée de son compagnon Juan fin 2020.

Les naissances de paresseux sont rares

Ces naissances sont une fierté particulière pour Biotropica car les "paresseux sont des animaux qui se reproduisent relativement mal, il y a peu de naissances en France et même en Europe" explique Laëtitia Lassalle. Aujourd'hui Biotropica est un modèle d'hébergement de paresseux en Europe et avec sept représentants cela fait de Val-de-Reuil la capitale européenne du paresseux.

Geam et Willem, le premier couple de paresseux de Biotropica, arrivé en 2014 en Normandie © Radio France - Bénédicte Robin

Le parc ne garde pas tous ses petits. Leur gestion est européenne et c'est un coordinateur européen qui décide de leur lieu de résidence en partenariat avec d'autres parcs zoologiques. Par exemple Juan, le compagnon de Gaïa est venu d'Autriche en 2020. De la même façon, tous les petits nés ici ne restent pas. Mais la dernière femelle de Willem et Gema, la sœur de Gaïa donc, va rester et devrait devenir une seconde compagne pour Juan. Vous avez suivi ?

Quelques infos sur le paresseux