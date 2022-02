Val de Saône : le Lions Club vend du mimosa pour la bonne cause ce samedi

Achetez un beau bouquet de mimosa ce samedi dans le Val de Saône, c'est pour la bonne cause

Une belle action ce samedi, le Lions Club du Val de Saône -basé à Saint-Jean-de-Losne- organise une vente de mimosas au profit de l’association "On TED pour l’autisme 21" de Brazey-en-Plaine. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette association dont la présidente Delphine Bonnin est aussi la créatrice du futur restaurant qui doit ouvrir le 1er mars 2022 place Grangier à Dijon. Un restaurant où les serveurs seront des autistes justement.

Cette vente de mimosas se fera aux abords des grandes surfaces de Saint-Jean-de-Losne, Auxonne et Seurre. Il y a 200 bouquets à vendre. Cela commence à partir de 9H et durera jusqu'à ce que tout soit vendu. Une quinzaine de bénévoles du Lions Club du Val de Saône est mobilisée. Le bouquet sera vendu 5 euros pièce. Le but : récolter 5 à 600 euros.