Val Thorens : un dîner étoilé perché à 3.200 mètres d'altitude

Un vrai challenge pour le chef savoyard Jean Sulpice, deux étoiles au Michelin. Ce dimanche 19 décembre au soir, il sort de ses fourneaux au bord du lac d'Annecy pour cuisiner dans la télécabine reliant Orelle à la Cime Caron (Val Thorens), à 3.200 mètres d'altitude. Arrivés au sommet, face au Mont-Blanc et au coucher du soleil, les quatre gagnants du concours pourront déguster un plat, confectionné par le chef dans une cuisine éphémère.

Perception des aliments différente en altitude

En altitude, les goûts ne sont pas perçus de la même manière, et il faut adapter ses recettes pour Jean Sulpice. "L'eau ne bout pas à la même température, là-haut elle va bouillir probablement aux alentours de 85 degrés", décrit le chef. "On testera."

Les assaisonnements ne se comportent pas de la même manière, on n'a pas la même sensation de taux de sel en altitude. Il faut assaisonner un peu plus. Pareil pour le vin, qui se coupe différemment.

"Les aliments, les cuissons, tout change." C'est donc une vraie expérience inconnue pour le chef et son équipe.

"Cuisiner sur l'Everest ?"

Un défi culinaire et professionnel pour Jean Sulpice, passionné de montagne. "Pour nous c'est très déstabilisant. Mais c'est ça qui est intéressant, de s'adapter, de sortir des sentiers battus. Moi je suis né dans ce territoire, et ça fait sens aujourd'hui d'essayer de faire ça au sommet d'une montagne mythique. On va monter mes équipes, des ustensiles pour cuisiner un repas éphémère pour quatre convives, c'est complètement dingue, ça me passionne. Si je gagne 1.000 mètres à chaque fois pour cuisiner, peut-être qu'un jour je cuisinerai sur l'Everest, qui sait ?" sourit le chef.

Au menu

Bouchées de mousse des bois et chou-fleur, mousse de Beaufort d'alpage, œuf de cane aux écrevisses, légumes de saison, filet de perche du lac d'Annecy, bœuf fumé, ainsi que chocolat et safran de Savoie. De quoi éveiller les papilles...