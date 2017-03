Valaurie : un Drômois décroche un demi-million d'euros au jeu Cash

Un Drômois a décroché un demi-million d'euros en grattant un jeu Cash à L'Oulivade, à Valaurie, dans le Sud-Drôme. C'est la somme maximale pour ce jeu.

Un Drômois a gagné 500.000 euros en grattant un jeu Cash. Le ticket a été acheté dans l'épicerie-PMU L'Oulivade à Valaurie, petit village près de Grignan dans le Sud-Drôme.

Du jamais vu à Valaurie !

C'est à l'épicerie L'Oulivade, dans le Sud-Drôme, que ce ticket gagnant à 500.000 euros a été acheté. - Mathieu Bonet

Ce ticket a été validé le 20 janvier dans l'épicerie de Valaurie. Depuis plus d'un mois, ce ticket gagnant fait parler dans le petit village de 580 habitants. "Les habitants se demandent qui est le gagnant, tout le monde connaît tout le monde et chacun dit : est-ce que c'est toi ? est-ce que c'est toi ? " explique Mathieu Bonet, un des responsable de L'Oulivade. "Le gain maximum c'est très rare, notre prédécesseur en 17 ans d'activité, ça ne lui était jamais arrivé !"

Le gagnant, qui souhaite rester anonyme, n'a pas validé son ticket à L'Oulivade. Il l'aurait fait dans un autre bureau de presse, près de chez lui, non loin du village. Il a déclaré à la Française des jeux "en rentrant chez moi, j'ai regardé le ticket au moins 14 fois avant de me décider à aller chez le détaillant proche de mon domicile pour qu'il me confirme mon gain !" .

Le gagnant veut offrir un beau voyage à sa maman

Le gagnant a également expliqué vouloir "acheter une maison et offrir un beau voyage à ma maman". Cette belle surprise pour le gagnant drômois a également été un beau moment pour l'épicerie tabac-presse de Valaurie. "Quand le commercial de la Française des jeux est arrivé avec la grosse pancarte avec écrit 500.000 euros, on a été très surpris et très contents" explique Mathieu Bonet. "Le gagnant n'a pas validé le ticket chez nous, donc on était pas au courant".

Un bon "coup de pub" pour L'Oulivade

"Ça nous a permis de faire un bon coup de pub, quand on a affiché la pancarte, les clients présents ont acheté ce jeu de grattage et les clients de passage continuent d'en parler lorsqu'ils viennent et ils achètent un Cash au cas ou ça se reproduirait" se réjouit Mathieu Bonet.