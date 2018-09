Valençay, France

Le collectif de l'Amicale Peugeot est à la recherche d'une Peugeot 204. Il aide une retraitée de 83 ans, habitant Valençay, dans ses recherches. Monique Touzin avait elle-même ce modèle de véhicule mais il a pris feu ce samedi. Il lui faut désormais à tout prix une nouvelle Peugeot 204.

Si Monique Touzin souhaite ce modèle, c'est parce qu'elle a vécu beaucoup d'aventures avec sa Peugeot 204. Elle a appartenu au père de Monique, puis à son mari, et enfin à Monique. Elle a d'ailleurs fait plusieurs rallyes avec elle. "Je me souviens lors d'un rallye, on s'était arrêté déjeuner dans un coin. Les messieurs avaient pas mal bu et quand on a repris la route, on a vu les gendarmes, là j'ai eu peur. Mais en fait, ils barraient juste la route pour que toutes les voitures passent", se rappelle-t-elle.

Monique Touzin n'a pas conduit une autre voiture depuis près de 20 ans

Son gendre, Rémi Bidrou a toujours vu cette voiture à la maison. "Elle conduit la 204 depuis au moins 20 ans et elle n'a jamais touché une autre voiture donc revenir aux voitures d'aujourd'hui, c'est compliqué pour elle", explique-t-il. Sur la 204, les vitesses se trouvaient au niveau du volant par exemple, ce qui n'est pas le cas des autres voitures.

Olivier Brouard de l'Amicale Peugeot cherche donc le même modèle pour 3 000 € et il effectuera ce qui est de l'ordre des petites réparations comme la peinture, un changement de courroie, etc. Totalement rénové, ce modèle peut atteindre les 8 000 €. Pour l'instant, il n'a pas de piste. Monique peut, à la rigueur, changer de modèle mais en aucun cas de marque. "J'aimerais Peugeot parce qu'il y a un garage Peugeot à Valençay", se justifie-t-elle. Pour l'aider à retrouver une voiture, et pourquoi pas une Peugeot 204, une cagnotte va bientôt être lancée.