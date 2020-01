Valence dans le Top 20 des destinations à visiter en 2020 du quotidien britannique The Telegraph

Valence, France

Pour votre prochain voyage, opterez-vous pour Tokyo, l'Afrique du Sud, la Patagonie ou.... Valence ? La ville drômoise figure dans le Top 20 des destinations à visiter absolument en 2020 publié par le quotidien britannique The Telegraph et est la seule ville française citée.

Valence apparaît en 17ème position, entre le Bhoutan et l'Afrique du Sud, et est décrite comme la destination gastronomique française de l'année. Les restaurants étoilés de la ville sont évidemment cités - la Maison Pic, Flaveurs et la Cachette - ainsi que les vins de la vallée du Rhône ou les fruits et légumes de la Drôme.

Mais le quotidien britannique retient aussi la boulangerie Nivon et ses suisses, le festival Valence en gastronomie ou encore l'héritage arménien et la proximité avec les Alpes.