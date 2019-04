Valence : départ imminent des enfants des quartiers de Planet Rugby pour l'Argentine

Valence, France

Le lieu de rendez-vous est donné sur le parc Jean-Perdrix de Valence. C'est là que s'entraînent les gamins de Planet Rugby pour le moment, entre les quartiers populaires de Fontbarlettes et du Plan. "C'est plus facile de faire revenir les enfants" explique David Buisson, un des responsables de l'association. L'association intervient notamment dans les écoles auprès des enfants issus des quartiers populaires avec un but : les émanciper des quartiers grâce au rugby et ses valeurs.

Premier voyage si loin

Pour la grande majorité des enfants, c'est la première fois qu'ils voyagent si loin. D'ailleurs ils ont bien retenu le temps de vol "15 heures ça va être long" s'inquiète Kellian. C'est d'ailleurs la première fois qu'il va prendre l'avion. Pour Djani, c'est le temps loin de sa famille qui l'inquiète.

Un peu de stress avant le grand départ donc, mais beaucoup d'excitation de faire des matchs contre les équipes de Buenos Aires.

Un voyage pour s'ouvrir

Outre les activités et visites traditionnelles que peuvent faire une équipe de Rugby comme visiter le stade des Boca Juniors, la Bombonera ou jouer contre d'autres équipes de rugby, le cortège va être accueilli à la Casa Rosada : le siège du pouvoir gouvernemental. "C'est exceptionnel" pour le président de l'association Emmanuel Celse qui voit lz une chance d'ouverture au sein même du groupe "On va amener des enfants de Valence mais aussi des enfants de Romans. Un des buts, c'est aussi qu'ils vivent en mixité réelle".

La genèse du projet

À l'origine : David Buisson envoie une vidéo de ce qu'il fait avec l'association à Jorge, un ami de longue date qui habitait en France et est retourné en Argentine. Un soir de fête à Buenos Aires, Jorge montre cette vidéo à des amis rugbymen. Ensuite, c'est l'effet boule de neige explique le responsable de Planet Rugby : "Ils ont trouvé ça génial, les argentins ont voulu me faire venir pour que je leur montre comment sortir les enfants des quartiers. Et puis on a voulu partir avec les enfants et la mairie de Buenos Aires s'est aussi montrée intéressée, ça a été viral ! "

Les 80 000€ nécessaires au voyage des 32 enfants et des 18 accompagnateurs ont été réunis grâce aux efforts conjugués des enfants, des parents qui ont multiplié les initiatives tout au long de l'année.