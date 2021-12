Valence : des lycéens proposent un calendrier de l'avent...en musique

C'est la tradition du mois de décembre : le calendrier de l'avent. Mais au lycée Camille Vernet, on l'envisage... en musique. Des élèves proposent tous les jours une vidéo de reprise dans un calendrier disponible sur internet.

Chapeautés par leur professeur de musique, les élèves jouent et chantent tous les jours un morceau différent et le diffusent dans un calendrier de l'avent sur internet. Une reprise du groupe Eurythmics, de Vanessa Paradis ou prochainement de Simon and Garfunkel, à chaque case son style musical.

Les élèves font tout : la musique, le chant, les arrangements. Cela demande un gros travail admet Gabriel en terminale et en spécialité musique : "Par exemple, la semaine dernière, on a enlevé nos programmes habituels et on a passé tout notre temps sur le calendrier de l'avent. C'est une organisation très importante parce qu'à chaque fois qu'un groupe se prépare, un autre se fait enregistrer".

Après des heures de répétition, les prestations sont filmées par leur professeur Jean-Pierre Avond. Il poste tous les matins les vidéos. Cela lui demande beaucoup de temps mais le résultat est là : "On reçoit beaucoup de mail de gens qui nous félicitent. On a même une dame qu'on ne connaissait pas et qui nous a offert une boite de chocolat. Je suis extrêmement fier de leur travail".

Les élèves sont évalués pour ces reprises. C'est un vrai travail scolaire. Mais pas de doute, les notes seront bonnes. Pour retrouver le calendrier de l'avent : cliquez ici.