Valence souhaite acquérir une statue monumentale de Jaume Plensa

Ses statues monumentales et poétiques ornent à la fois le quai des milliardaires d'Antibes, le Rockefeller-center de New-York ou encore la Plaza de Colon de Madrid. Le sculpteur espagnol Jaume Plensa est connu dans le monde entier. Mais l'artiste garde un souvenir ému de son exposition à Valence il y a 29 ans : "les 21 portes". C'est donc avec plaisir qu'il a accueilli l'idée d'une rétrospective de son œuvre au musée de Valence l'an prochain pour fêter les 30 ans de son précédent passage dans la ville. Et rien que cela c'est une chance pour Valence affirme le maire Nicolas Daragon.

L'une des sculpture monumentale de Jaume Plensa en asie. - Dossier de presse

Une sculpture place des Ormeaux ?

Mais en 30 ans la cote du sculpteur sur le marché de l'art s'est envolée, et la ville de Valence n'a pas les moyens seule de s'offrir l'une de ces œuvres majestueuses. Le maire a donc décidé de chercher un mécène en plus des partenaires habituels que sont la région le Département et l'Etat. Ce mécène est un chef d'entreprise valentinois "qui aime sa ville" selon Nicolas Daragon. L'homme réfléchit donc à l'achat, mais l'affaire semble bien engagée selon l'élu. "Il nous a emmenés avec une délégation pour aller visiter l'atelier du sculpteur à Barcelone et visiblement le courant est bien passé" précise Nicolas Daragon. Pour l'instant le mécène souhaite rester anonyme. Si l'affaire se fait "il verra lui même s'il souhaite se faire connaitre" affirme le maire. Si jamais la sculpture était achetée, elle devrait être installée sur la place des ormeaux entre la cathédrale et le musée. Une œuvre qui sera mise en valeur sur cette place que la ville souhaite re végétaliser.