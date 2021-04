Valence : trois lycéens reproduisent la ville à l'identique dans le jeu vidéo Minecraft

Quel est le point commun entre New-York ,Paris, le Taj-Mahal et la ville de Valence (Drôme)? Et bien tous ont désormais leur reproduction dans le jeu vidéo Minecraft l'un des jeux les plus connus au monde. A l'origine de l'idée 3 lycéens, rejoints par une centaine d'autres joueurs-constructeurs.

Ces trois lycéens, élèves en classe de première, adorent ce jeu vidéo, qui est l'un des plus vendu au monde, et confinement oblige ils ont eu plus de temps que d'habitude à y consacrer. Ce jeu permet de reproduire des villes ou des monuments .. avant de partir à l'aventure à l'intérieur. Baptiste, Pablo et Marceau décident donc de reproduire dans Minecraft le décor qu'ils connaissent le mieux : leur ville. "Je trouve que Valence à une belle architecture, donc c'est plus facile à reproduire et en plus on est nés ici et je suis très attaché à Valence" affirme Marceau Juillet.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au départ les trois copains jouent ensemble, mais très vite ils ont l'idée d'ouvrir une plateforme afin que d'autres joueurs les rejoignent pour les aider à "construire" cette Valence virtuelle. Minecraft a des millions d'adeptes à travers le monde et les lycéens espèrent pouvoir intéresser cinq à six personnes autour de leur projet. Mais leurs espoirs sont largement dépassés. En deux semaines ils réunissent autour de "Valence Minecraft" une centaine de joueurs. "Ça a très vite pris de l'ampleur on n'imaginait pas ça du tout, mais c'est très agréable,on se sent soutenus" précise le jeune lycéen. Les trois garçons prennent aussi l'arrivée de ces joueurs en ligne comme une opportunité: "beaucoup de joueur sont de Valence donc ça va nous faire des nouvelles personnes a rencontrer ensuite, on va pouvoir créer des liens."

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Du coup en une quinzaine de jours les cent "constructeurs" ont déjà reproduit le kiosque Peynet, la fontaine monumentale une partie des boulevards et de la rue Faventines. Ils espèrent pouvoir faire comme cela toute la ville.

Mais les trois élèves de première ont aussi le Bac qui approche."Promis on révise, mais c'est notre passe temps certains font du sport nous c'est Minecraft, donc il y a d'abord les cours en ligne et ensuite le jeu" Assure Marceau Juillet.

Si construire ne vous amuse pas, mais que vous avez envie d'aller voir la Valence virtuelle c'est possible, les trois lycéens "autorisent les simples "touristes-visiteurs" sur leur plateforme. Il est possible de s'y connecter via leur compte instagram @valence_minecraft.