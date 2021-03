Valence : un ambulancier accouche une femme dans sa voiture devant l'hôpital

Un ambulancier repartait de l'hôpital de Valence quand un couple paniqué s'est garé juste derrière son véhicule. La femme était en train d'accoucher et il a réceptionné le bébé in extremis.

C'est une belle histoire qui fait du bien ! Un ambulancier valentinois a accouché une femme dans sa voiture. Mercredi 3 mars, à 10h15, Sylvain Jeux venait de déposer un patient aux urgences de Valence. Il allait repartir avec son collègue quand un couple paniqué s'est garé derrière leur véhicule.

"Des moments magiques qui rendent une journée magnifique"

"Le monsieur est sorti en courant et on a entendu crier à l'aide à l'intérieur de la voiture, la dame était effectivement en train d'accoucher sur le siège avant, côté passager" explique Sylvain Jeux. "J'ai à peine eu le temps de mettre des gants, un masque neuf, je suis arrivé et dans les trois secondes qui ont suivi, j'avais le bébé dans les mains ; ça a été extrêmement vite".

"Le personnel de l'hôpital s'est très rapidement occupé du bébé et de la maman" explique l'ambulancier de 47 ans.

"Avec mon collègue, on était réellement sur un nuage, c'est magique, vraiment sublime" - Sylvain Jeux

"En tant qu'ambulancier, on voit des choses, surtout en ce moment, qui sont vraiment pas simples, donc un épisode comme ça au milieu c'est vraiment magique, c'est fou quoi" ajoute Sylvain Jeux.

Le témoignage de Sylvain Jeux qui a réceptionné ce bébé in extremis. Copier

Sylvain aimerait avoir des nouvelles du bébé, connaître son prénom

Cet ambulancier valentinois aimerait avoir des nouvelles de ce couple et de leur petit garçon né ce mercredi 3 mars à 10h15 devant les urgences de l'hôpital de Valence. Ils allaient bien sur le moment mais il souhaiterait en savoir plus et connaître le prénom de ce bébé réceptionné in extremis.