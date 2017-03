Valence : une bague offerte par Napoléon à son amour de jeunesse en vente aux enchères à Paris

Les enchères vont monter ce dimanche à Fontainebleau pour acquérir une bague de Napoléon Bonaparte offerte à son amour de jeunesse, une Valentinoise. La mise à prix est de 15 000 euros. Le président de l'association Bonaparte à Valence est aux enchères, pour espérer remporter la bague.

Les membres de l’association Bonaparte à Valence veulent faire revenir un bijou de Napoléon dans la Drôme. Une bague veille de 200 ans et ornée d'une gravure est mise aux enchères ce dimanche à Paris. La mise à prix est de 15 000 euros. L’association rêve de rapatrier l’anneau dans notre département, et pourquoi pas l’exposer dans un musée consacré à Napoléon Bonaparte.

Un cadeau pour son amour de jeunesse

Napoléon et Caroline, son amour de jeunesse. - Image du catalogue de la société de vente Osenat.

L'histoire de cette bague, c’est celle du premier flirt de Napoléon. En 1785, le jeune Bonaparte est affecté à un régiment à Valence pour y faire ses classes. Il est à peine majeur et rencontre la Valentinoise Caroline du Colombier. 25 ans plus tard, en souvenir de cet amour, Bonaparte lui offre cette bague. "Je pense que c'est la seule gravure aussi précise et aussi bien faite que j'ai vu dans ma vie", confie Gérard Vialet, bijoutier de Valence qui a eu l'anneau entre les mains la semaine dernière.

Gérard Vialet, bijoutier à Valence qui a eu l’anneau entre les mains pour le reproduire. © Radio France - Victor Vasseur.

Sur cette bague on voit un homme et une femme, sous des cerisiers, juste à côté d’un temple antique. "Cette fait bague fait partie du patrimoine valentinois", explique Jacques Bénévise, un des membres de l’association Bonaparte à Valence. "Et ce serait dommage qu'on arrive pas à l'acheter."

"Si on reste autour des 15 000 ou 20 000 euros, on a peut-être une chance" - Jean Claude Banc, le président de l’association Bonaparte à Valence.

Jean Claude Banc, le président de l’association, est donc à Fontainebleau ce dimanche pour suivre les enchères. "Je vais essayé de garder la main levée mais s'il y a 50 personnes qui se battent je lèverais pas la main longtemps", explique ce passionné de l'Empereur. "Si on reste autour des 15 000 ou 20 000 euros on a peut-être une chance, mais sinon après c'est au delà de nos moyens." Les enchères risquent de monter vite : la bague pourrait partir pour plus de 100 000 euros.