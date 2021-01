Valence : une caméra cachée chez un vendeur de motos cartonne sur Internet

La vidéo est sortie ce 26 décembre et a déjà été visionnée près de 3,5 millions de fois sur Internet. Une caméra cachée tournée à Valence (Drôme) chez Chave Motos fait un carton. La pilote et cascadeuse, Sarah Lezito, joue un tour à Julien, un technicien salarié du concessionnaire.

"J'étais ébahi" - Julien

Sarah Lezito est venue en juin 2019 pour acheter une moto cross et en a profité pour lancer un piège à l'un des employés raconte Fabrice, le gérant : "On voulait piéger le vendeur à la base mais il connaissait Sarah. Alors on a fait le tour de la concession et Julien n'a pas semblé réagir en la voyant. On s'est dit qu'il serait le piégé".

Le piégé justement en garde de bons souvenirs mais s'il a eu quelques sueurs froides le jour du piège : "Elle a bien fait exprès de caler en prenant la moto. Je me suis dit qu'il fallait faire attention parce que ce n'est pas une moto à mettre en toutes les mains. Et puis elle fait son show".

Sarah Lezito fait des dérapages et des figures sur sa moto. Le technicien n'en revient pas : "J'étais ébahi. Intérieurement je me disais 'ça va mal finir, elle va se faire mal'". Sur la vidéo pourtant, le jeune homme très bavard reste plutôt muet : "On ne peut pas tout dire non plus aux clients, il faut savoir se contenir".

La vidéo est en tout cas un joli coup de pub pour la concession. Des clients sont revenus pour parler de cette vidéo à Fabrice. Sarah Lezito, elle, a prévu de refaire un tour à Valence pour acheter une nouvelle moto... mais en ne piégeant personne cette fois.