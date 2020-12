Valence : une crèche vivante masquée à l'église Saint-Jean

La plupart des paroisses de Drôme-Ardèche ont abandonné l'idée de faire des crèches vivantes cette année à cause des contraintes sanitaires. Mais pas l'église Saint-Jean de Valence qui a préparé une représentation avec costumes, distanciation sociale, et masques.

Tous réunis autour du petit Jésus...mais à un mètre de distance ! Le tableau semble incongru, pourtant c'est ce qu'ont fait les enfants de l'église Saint Jean de Valence pour le soir du réveillon de Noël. L'une des rares crèches vivantes qui n'a pas été annulée malgré le Covid-19. Une représenation de la nativité, avec respect des règles sanitaires.

Costumes...et masques

"C'était important que ça continue tout en repsectant bien les gestes-barrière", affirme Marie-Albane, qui supervise la répétition de la crèche. "On distribue à tous les enfants des masques chirurgicaux neufs pour être sûrs que ce sont des masques propres", explique-t-elle, "et on va essayer de placer les enfants pour que ce ne soit pas le troupeau et que les distanciations soient bien respectées".

Joseph et Marie s'avance masqués jusqu'à l'autel. © Radio France - Nicolas Joly

Aucune difficulté pour faire porter le fameux masque aux enfants. "Ils ne font même plus attention quand ils l'ont, ils ne le touchent plus. On voit qu'ils sont habitués au quotidien à partir du CP à le porter toute la journée à l'école", remarque Marie-Albane. Ce qui inquiète les petits, c'est de bien tenir leur rôle le moment venu. "Je suis Joseph. J'accompagne Marie pour aller jusqu'à Bethléem", récite Axel, 8 ans, déguisé de la tête aux pieds.