Valence : une semaine de marathon pour ramasser les masques anticovid laissés par terre

De Bourg-lès-Valence à Valence, des tours et des tours pour atteindre un parcours de 42 kilomètres - la distance pour un marathon -, et au final : 355 masques laissés sur le sol, que Clément Chapel a ramassés tout en courant. A travers son association, Ploggathon, l'Isérois de 30 ans, écoathlète comme il se désigne, veut sensibiliser le public à tous ces déchets jetés dans la nature.

Je ne pensais pas que les gens étaient aussi sales ! - une promeneuse au parc Jouvet à Valence, découvrant le tas de masques ramenés par Clément Chapel

L'objectif est d'être vu. Le sportif relaie ses parcours sur les réseaux sociaux, et fait étape dans les centres villes, comme ce mardi à Valence, au parc Jouvet après ses 42 kilomètres courus. "On en trouve partout en dehors des centres villes, où les services nettoient". Il a ramassé presque autant de masques anticovid jetés sur le sol en courant autour de Saint-Etienne lundi, et compte faire chaque jour de cette semaine un marathon autour des agglomérations de la région, Valence ce mardi, puis Grenoble, Annecy, Chambéry et Lyon.

C'est l'objectif de l'association : vivre ma passion, le sport, et faire passer un message - Clément Chapel

Marion - ou plutôt Carnet de Mimi - ne court pas mais l'accompagne toute la semaine. Lilloise, artiste, elle récupère les masques pour en faire des vêtements qu'elle porte. Une démarche symbolique, qui a pour but de ne pas oublier que ces masques se recyclent. "J'ai un pantalon fait de masque. De mémoire il y en a 133" expose-t-elle. Avec 141 autres, elle a confectionné un bomber. "Ce n'est pas du tissu, c'est bel et bien du plastique composé en polypropylène" rappelle-t-elle.

Carnet de Mimi - le nom d'artiste de Marion, qui accompagne Clément Chapel pour montrer au grand public que les masques peuvent avoir une seconde vie. © Radio France - Damien Triomphe

Sponsorisée, l'association Ploggathon s'est engagée à planter un arbre fruitier dans une école ou une ferme pédagogique chaque fois que cent masques sont ramassés.