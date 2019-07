Valence : vente de produits locaux pour les joueurs du VRDR !

Les rugbymen du Valence Romans Drôme Rugby vendaient caillettes, ravioles et pognes sur la place Porte-Neuve à Valence ce samedi. Une opération pour renforcer la cohésion d'équipe et servir une bonne cause.

Valence, France

Sur la place Porte-Neuve, on ne voit qu'eux ! Des grands gaillards, habillés tout en noir, qui entourent quelques tables où sont disposées des caillettes, des ravioles ou encore des pognes. Les Damiers du Valence Romans Drôme Rugby abordent les passants : "Bonjour Madame, est-ce que vous voulez une pogne ? On est les joueurs de l'équipe de rugby de Valence et on récolte des fonds pour une association."

Ils sont une trentaine à participer à l'opération, dont Nicolas Faltrept, demi de mêlée des Damiers. "On vend les produits au profit de deux associations. L'une lutte contre la leucémie, l'autre contre les maladies infantiles. On se régale à vendre au marché pour eux."

Cohésion de groupe

La vente de produits régionaux, dont certains ont été confectionnés par les mains des joueurs, conclut quatre semaines de préparation physique intense. Un moment qui a aussi permis de développer la cohésion du groupe, entre nouveaux arrivants et anciens de l'équipe, avant quelques jours de repos et la reprise du championnat.

"Ça permet de passer du temps ensemble avant de se quitter pour les vacances, dit en rigolant Alexis Ammary, nouveau venu chez les Damiers. Ça va faire du bien [les vacances], parce qu'on a pas mal tiré sur les organismes. On va se reposer !"

L'activité permet aussi aux supporters de rencontrer les stars de leur équipe favorite. "On s'est dit, on va faire un petit tour au marché pour venir les voir, confie Franck, grand sourire aux lèvres. Franchement, il y a une bonne ambiance, c'est très sympathique. C'est une super initiative !" Il repart avec quelques pognes pour le goûter.

Michel est tombé par hasard sur les joueurs du Valence-Romans Drôme Rugby. "D'habitude, je fais mon marché. Et puis, surprise ! Je vois les joueurs de Valence-Romans qui sont là, pour une association caritative... Du coup, j'ai acheté deux caillettes !" Une surprise pour ce retraité qui est allé quelques fois au stade Pompidou voir les Damiers jouer. "C'est bien de discuter avec eux, de voir ces gabarits, ces jeunes qui sont la relève du rugby régional."

Michel et ses pognes © Radio France - François Breton

Grâce à leur opération, les joueurs du VRDR ont récolté plusieurs centaines d'euros pour les associations. Dans un mois, le 23 août, ils seront de retour sur la pelouse pour jouer leur premier match face à Oyonnax.