Valff : deux alsaciens remontent une maison à colombage tricentenaire

En passant dans la rue : impossible de la rater. D'ailleurs, les curieux sont nombreux à passer une tête, depuis la fin du montage de la structure en bois de la maison alsacienne de Maryline Guidetti et Christophe Friess. Ce n'est pas tous les jours qu'on remonte une maison à colombage de 1728. Il n'y a que les poutres en bois, la cave et le toit, mais Christophe Friess, l'un des propriétaires, n'a aucun mal à s'y retrouver.

"Ça c'est l'entrée d'origine, là bas il y a un espace cuisine", explique l'a en faisant le tour du propriétaire, "et il y aura une baie vitrée qui donne sur le jardin. Les maisons alsaciennes ont la réputation d'être sombres donc on voulait quand même essayer d'amener un peu plus de lumière tout en gardant le cachet de l'ancien". A part la mise en place de la baie vitrée, la maison sera agencée exactement comme elle l'était en 1728.

Un plan des relevés effectués par l'entreprise Brenner Tradition avant le démontage de la maison, en 2001. - Maryline Guidetti

"Ça ressemblait vraiment à du bois de chauffage"

Le couple a toujours eu un faible pour les maisons ancienne. Mais l'idée de créer un gite dans une maison alsacienne à colombages, Maryline Guidetti l'a eu après être tombée sous le charme de l'une d'entre elle, lors d'une visite. C'est l'Association de Sauvegarde de la Maison Alsacienne (ASMA) qui a concrétisé cette idée, lorsqu'elle l'a mise en lien avec l'ancien propriétaire, qui avait gardé tous les plans et les archives dans un classeur.

"Il faut savoir que la maison a été entreposée dans une grange pendant 20 ans. Quand on est allés la voir en vrai on s'est demandé dans quoi on se lançait parce que ça ressemblait vraiment à du bois de chauffage, mais aujourd'hui on ne regrette pas du tout, quand on voit le résultat déjà maintenant... Franchement on trouve ça génial", confie-t-elle.

La maison que le couple a acheté, lorsqu'elle était démontée et entreposée dans une grange. - Maryline Guidetti

Une maison à la fois typique et pratique

C'est l'entreprise Brenner Tradition qui l'a démontée il y a une vingtaine d'année. Le couple à de nouveau fait appel à eux pour restaurer les poutres de bois de chêne et de sapin qui auraient pu s'être détériorées avec le temps. Pour le faire, après avoir récupéré le bois chez l'ancien propriétaire, l'entreprise a remonté la maison à plat dans son entrepôt. Elle l'a ensuite livré aux deux alsaciens, le temps qu'ils trouvent un terrain, puis qui l'a montée sur place.

La maison remontée dans les locaux de l'entreprise Brenner Tradition, lors de l'opération de restauration. - Brenner Tradition

Maryline Guidetti et Christophe Friess ont même chiné des tuiles Bieberschwantz, typiquement alsaciennes pour respecter au maximum la tradition. Car le gite devra être une véritable plongée dans l'histoire alsacienne : "On décorera aussi l'intérieur en purement alsacien". Mais Christophe Friess, qui compte s'occuper lui-même des travaux avec sa femme et des amis, prévoit tout de même de la rendre plus isolée qu'à l'époque : "On aimerait avoir une maison qui consomme presque rien en terme de chauffage et qui soit confortable en été aussi, et c'est ça tout l'enjeu du chantier".

Les travaux de leur maison devront également être respectueux de la planète, selon l'agriculteur : "On va essayer d'utiliser un maximum de matériaux récupérés ou naturels. Les tuiles ont été récupérées, elle a été remaniée avec du bois d'époque, pour le remplissage des colombages, traditionnellement c'est du torchis, un mélange de terre et de paille, nous on va partir sur un mélange de chaux et de chanvre, qui ne consomme pas beaucoup d'énergie à la production".

La maison doit être prête pour la fête prévue à l'occasion de son anniversaire. Dans 5 ans, la maison aura 300 ans.

