Vallée de Munster : le Saint-Nicolas rencontre les enfants en visio ce dimanche 6 décembre

Habituellement, il descend de l'église protestante, pour rejoindre la place du marché à Munster. Mais Covid-19 oblige, le Saint-Nicolas aura un aspect 2.0 cette année.

Les enfants sages pourront le retrouver en visio, depuis un écran d'ordinateur, ce dimanche 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, entre 16 heures et 18 heures. Sur le lien zoom.

Il faut respecter les gestes barrières, tout en préservant la tradition, précise l'office de tourisme de la vallée de Munster, qui a mis en place ce dispositif.

Un Saint-Nicolas depuis votre écran, pour faire perdurer la tradition en Alsace

Il risque d'y avoir un peu de file d'attente, pour ce 6 décembre et être un peu patient. La connexion est gratuite. "Il va dire plein de gentillesses pour les enfants et en plus, son ami le père fouettard ne sera pas là, donc il est tranquille. Il va essayer de faire chanter les enfants, cela fera des moments très agréables et ça fera des souvenirs pour les plus jeunes," souligne Johny Royer, chargé de communication à l'office de tourisme de Munster.

C'est un Saint-Nicolas 2.0 pour cette année. Si la situation redevient normale en 2021, promis, il reviendra en chair et en os, sillonner le marché de Noël de Munster avec bien sûr ses friandises et ses manalas.

