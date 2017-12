Vallée de Villé - Steige : Lorik, 10 ans, récupère le maillot de Neymar avant Racing - PSG

Beaucoup d'Alsaciens se souviendront de la victoire du Racing contre le PSG le 2 décembre 2017. Lorik aussi, surtout que pour lui, la soirée a été encore plus magique. Avant le match, la star parisienne Neymar lui a donné son maillot d'échauffement.

Voir une victoire du Racing contre le PSG et récupérer le maillot de Neymar. Tout ça en l'espace de quelques heures. C'est ce qu'a vécu Lorik, 10 ans, ce 2 décembre 2017.

Merci grande sœur

La famille Watt était en tribune pour ce match Strasbourg - Paris. La grande sœur de Lorik avait fabriqué une banderole avec "Neymar" écrit dessus. "Je voulais juste faire plaisir à mon frère," raconte la jeune fille. "Parce que je sais qu'il adore ce joueur." Dès l'échauffement des équipes, Lorik voit qu'il se passe quelque chose : "Neymar nous a regardés plusieurs fois. Il a levé le pouce en l'air dans notre direction quand il a vu la banderole." A la fin de l'échauffement, il est venu donner son maillot à la famille Watt.

Lorik peut remercier sa sœur sans qui il n'aurait jamais eu le maillot de Neymar. © Radio France - Maxime Nauche

Le père d'un copain m'a proposé cent euros !

Lorik a fait des envieux. "Dans les tribunes, certains ont essayé de me prendre le maillot !" raconte le jeune capitaine de l'équipe de Maisonsgoutte. Mais son père admire le comportement de la star brésilienne : "Neymar a fait signe au public que c'était bien à nous qu'il voulait donner son maillot." Ça n'a pas empêché certaines personnes de tout tenter pour le récupérer. "Le père d'un copain m'a même proposé cent euros! " s'exclame Lorik. Mais il n'échangerait son maillot contre rien au monde.

Je le mets pour dormir.

La banderole qui a permis à Lorik d'obtenir le maillot de Neymar. © Radio France - Maxime Nauche

Et maintenant, que faire d'un maillot deux fois trop grand pour un garçon de 10 ans ? "Je le mets pour dormir," confie Lorik. En précisant bien qu'il ne l'a surtout pas lavé. "Et puis le matin je le remets sur un cintre et je l'expose chaque jour à un endroit différent dans ma chambre." Pas facile pour son père, supporter de l'OM : "Il fait ce qu'il veut et j'avoue que c'est magique de voir toutes ces étoiles dans ses yeux." Pour le prochain match Racing - PSG en coupe de la ligue, la famille Watt n'a pas pu avoir de places. Mais qu'importe, elle a déjà eu sa soirée de rêve.