Vallères (Indre-et-Loire) : une stèle dévoilée à la mémoire de l'équipage américain du B17

Moment de recueillement particulier ce samedi matin à Vallères près de Langeais. Une stèle à la mémoire de l'équipage d'un bombardier américain sera dévoilée à 10h. Il y a 73 ans, le 24 juin 1944, l'appareil s'écrasait dans un champ alors qu'il s'apprêtait à remplir une mission en Indre-et-Loire.

5 aviateurs survivants. Quatre victimes

Il est 8h30 ce 24 juin 1944 quand le bombardier approche de sa cible, un pont de chemin de fer situé sur la Loire à la Riche. Mais au moment de faire feu, un obus de la batterie anti-aérienne allemande touche l'appareil. Trois des 9 membres d'équipage sont tués sur le coup. Le lieutenant Stewart parvient tout de même à lâcher ses bombes et les 6 militaires sautent en parachute à 7.000 mètres d'altitude avant que l'avion n'explose en vol. Il s'écrasera dans un champ près de Vallères. L'un des américains sera d'ailleurs tué par des débris de l'appareil. Quatre seront faits prisonniers par les allemands mais le lieutenant Stewart aura plus de chance. Il atterrit dans un bois et il sera secouru par des résistants français.

La fille du lieutenant Stewart sera présente

Ray Stewart restera en contact avec ses sauveurs tourangeaux tout au long de sa vie. Pour le dévoilement de cette stèle, la fille du lieutenant Stewart sera présente sur place. Il s'agit d'un monument de granit bleu d'un mètre soixante. Il sera érigé à proximité du lieu du crash.