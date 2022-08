Vallet : Les cloches seront descendues ce jeudi

Les cloches de l'église de Vallet seront descendues, ce jeudi. C'est la première étape d'importants travaux que va subir l'édifice dans les cinq à six prochaines années. Le beffroi, l'ossature de bois, en chêne, indépendante du bâtiment, est un petit peu usé. "Quitte à repartir sur quelque chose de propre et de neuf, on a décidé de tout refaire" explique le maire de Vallet, Jérôme Marchais.

Avec des sangles et des palans

Les quatre cloches, Marie-Louise, Jeanne, Félicité-René, et Marguerite-René, font, en tout, près de quatre tonnes. Les deux "campanistes", de l'entreprise Lussault, les descendront avec des sangles et des palans. Trois cloches resteront exposées dans l'église. La quatrième partira en Autriche pour une petite réparation d'usure. Le nouveau beffroi sera fini d'installer dans deux à trois mois. Budget : 39.000 euros.

Bientôt la toiture et le crépis

La toiture et le crépris seront refaits à partir de 2023 © Radio France - Bertrand Pidance

A partir de l'année prochaine, de gros travaux vont débuter pour refaire la toiture et le crépis extérieur. Le crépis avait été refait, il y a une trentaine d années, avec un peu trop de ciment alors qu'un édifice comme celui-ci ne doit avoir que de la chaux pour laisser respirer la pierre. L'appel d'offre sera lancé l'an prochain. Les travaux devraient durer 5 ans. Budget : 2.500.000 euros.