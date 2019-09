Une toulousaine perd le record de l'ascension du Kilimandjaro en sauvant son guide

Toulouse, France

9 heures, 58 minutes et 49 secondes... C’est le temps qu’a mis Vanessa Moralès pour gravir les 5.895 mètres du Kilimandjaro. Un temps record, qu’elle visait pour soutenir les personnes atteintes de sclérose en plaques. Mais ce record n’a pu être homologué. A plusieurs reprises lors de l’ascension, à 5.100 mètres et 5.300 mètres, elle a dû arrêter son chronomètre pour sauver la vie de Ronald.

"Il se voit mourir"

Ce tanzanien, expérimenté, qui a gravi le Kilimandjaro plus de 150 fois a fait différents malaises liés à l'altitude. Vanessa raconte : "Il rampe, jusqu'à ne plus pouvoir bouger et se voir mourir. Je prends la décision d'arrêter mon chronomètre le temps de l’assister et le temps qu’il tienne debout." Clairement, au moment où elle appuie sur le bouton pause du chronomètre, l’infirmière toulousaine sait que son record est perdu. Mais elle explique qu’elle "n’a pas réfléchi. Que la décision s’est imposée".

" Partie remise"

Le record de la jeune-femme n’est pas homologué. Mais elle a gagné quelque chose d’autres. "Ronald nous a accueillis dans son village et les remerciements, les larmes de ses proches valent tous les records." Le village l'a nommé "ange" pour avoir pris le temps de veiller sur Ronald. Les proches lui ont aussi offert une chèvre qu'elle a partagé avec une partie des habitants.

Et la jeune femme qui accumule les records pour la ligue française contre la sclérose en plaques. promet "Partie remise". Durant toute cette épreuve, Vanessa Morales était accompagnée par des cameramans. Objectif un film de 52 minutes pour promouvoir l'association.