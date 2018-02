Danièle Lemaire avait perdu Vanille en octobre 2016 à la sortie d'Arras, et plus d'un an après son animal est revenu miauler devant sa maison de Caudry.

Caudry, France

En octobre 2016, la retraitée de Caudry revient d'un séjour sur la côte d'Opale, sur la route, elle s'arrête à la sortie d'Arras pour appeler sa fille. Le carreau de la fenêtre est ouvert, et Vanille en profite pour s'échapper en toute discrétion. Arrivée chez sa fille à Beauvois en Cambrésis, Danièle appelle Vanille, mais évidemment pas de réponse, un sacré choc pour elle qui vivait avec l'animal depuis plus de 6 ans. Elle imagine les pires scénarios, que le chat s'est fait écrasé, etc mais avec le temps elle se fait à l'idée.

Mais comme elle déprime seule, elle décide de prendre un chien à la SPA, et un beau jour de novembre 2017 sa voisine lui dit qu'un chat traine dans la rue et qu'il ressemble à Vanille, Danielle l'appelle, et c'est bien sa Vanille. Sur ses petits coussinets elle a parcouru plus de 65 km entre Arras et Caudry .

Danièle est ravie mais un peu interloquée quand même de retrouver sa bête plus d'un an après sa disparition

C'est vraiment fou ! parce que malgré tout ça a un côté sauvage le chat, mais apparemment ça reste quand même attaché à ses maitres

Vanille est arrivée pimpante chez Danièle, elle n'avait même pas maigri, pendant sa longue vadrouille elle a du trouver de bonnes âmes pour lui offrir croquettes et pâtés. Très vite elle a repris ses marques et a ronronné de bonheur auprès de sa maitresse, le seul hic, c'est que le nouveau petit chien de Danièle n'aime pas trop Vanille, du coup la retraitée doit jongler avec ses 2 animaux, mais avec le temps ils deviendront certainement copains.