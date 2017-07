Vannes, la mise à l'eau de "Gitana - Edmond de Rotschild", le bateau volant

C'est encore un voilier de tous les superlatifs. Gitana, le nouveau bateau de Sébastien Josse a été mis à l'eau lundi 17 juillet au chantier Multiplast à Vannes. 32 mètres de long sur 23 de large. Un mât qui culmine à 37 mètres. Il peut supporter 650 mètres carrés de voilure. Et surtout, il vole.

Il vole... Pas tout à fait quand même. Puisque grâce à ses foils, ces structures placées sous ses coques, le trimaran a encore un contact minimum avec l'eau. Mais en pleine action le voilier de la classe "Ultim" sort de l'eau pour une vitesse maximum. Construit au chantier Multiplast à Vannes, il a fallu 20 mois de travail. Pour un résultat "magnifique" selon Sébastien Josse.

Sébastien Josse devant Gitana © Radio France - François Rivaud

Un design peu commun

"Le multi c'est la marque de fabrique de l'équipe Gitana", dit encore Sébastien Josse. On parle ici de technique, de puissance, de technologie, de "pilotage grisant et d'adrénaline". On va aussi parler de la signature graphique de ce bateau. Le design a été confié à Cleon Peterson, un artiste californien, spécialiste de "Street art".

Un design peu commun, signature de l'artiste californien Cleon Peterson © Radio France - François Rivaud

Du bleu, du blanc, c'est sobre, mais on va remarquer ce bateau © Radio France - François Rivaud

Le poste de pilotage du voilier qui vole © Radio France - François Rivaud

Après une demie heure de manutention, le trimaran a touché l'eau. L'opération s'est bien déroulée. Direction Lorient ensuite, pour la pose du mât.

Gitana sur l'eau... ou presque © Radio France - François Rivaud

Les prochaines semaines seront consacrées à la prise en main et aux premiers tests. Puis viendra le temps de la préparation pour la Transat Jacques Vabre en novembre. Gitana participera à la Route du Rhum en 2018 puis à un tour du monde en 2019 au départ de Brest. Sont également envisagés un record de vitesse sur 24 heures et un record de traversée de l'Atlantique.