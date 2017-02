Un tatouage pour la Saint-Valentin ?

Plutôt qu'un restaurant ou un cinéma en amoureux le soir de la Saint-Valentin, des couples n'hésitent pas à se faire tatouer. Si le cœur ou les initiales de sa moitié restent les tatouages les plus demandés, des amoureux osent aussi l'insolite. Exemple dans le Vaucluse.

La Saint-Valentin c'est pour ce mardi ! L'occasion de dire ou de redire JE T'AIME à votre conjoint ou votre conjointe. Vous avez d'ailleurs peut-être prévu un restaurant en amoureux, un cinéma prévu ce soir.

Mais sachez que pour se témoigner leur amour, des couples n'hésitent pas à se faire tatouer sur le corps.

Il y a d'abord le cas de cette dame, venue voir Julien tatoueur sur Avignon chez Graphicaderme. "Elle avait un surplus de peau et a voulu cacher les initiales de son mari sous son bourrelet" explique le tatoueur. Celui-ci a également reçu la visite d'une autre dame souhaitant se faire tatouer le nom de son mari... sur les fesses. "La phrase c'était "Patrick mon roi". Une sorte d'hommage à son compagnon, de sorte qu'il voit le tatouage pendant leur relations sexuelles" continue le tatoueur.

Un Pinocchio sur le pubis

Et comme l'amour colle visiblement à la peau, Fabrice un professionnel de Sorgues chez Cartoon Tattoo a eu le droit aussi à une demande très particulière de la part d'une cliente il y a quelques semaines. "Elle a voulu se faire tatouer le visage de Pinocchio sur le pubis. C'était une personne très motivée qui souhaitait se faire quelque-chose d'originale. On ne voit pas cela tous les jours" déclare Fabrice. Mickey sur le bras pour monsieur, et Minnie pour madame sont très à la mode en ce moment.

