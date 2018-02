Villy-en-Auxois, France

Quand on pousse la porte de la maison de Patrick Maurage à Villy-en-Auxois, on est accueillis par une dizaine de petits chiens qui aboient joyeusement. Des teckels nains, à poil ras ou à poil dur qui font partie de l'élevage de la Légende d'Androclès.

Patrick Maurage fait travailler ses chiens à rester en position statique © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Et au même titre que les éleveurs de porcs ou de vaches, les éleveurs de chiens et de chats peuvent participer au concours agricole du Salon international de l'agriculture à Paris. Patrick Maurage ira cette année avec Alpheratz Unique, une chienne déjà médaillée l'an dernier. Depuis une dizaine d'année, il sélectionne soigneusement des chiots teckel pour participer à des concours de beauté : "dès l'âge de deux mois, ils sont habitués à être mis sur table, à rester statiques pendant que des juges les manipulent. A quatre mois, ils découvrent la laisse à l'extérieur, et ils apprennent le pas d'expo. Ils doivent trotter à gauche et faire demi-tour et s'arrêter quand on leur demande."

"Le chien idéal n'existe pas, c'est comme chez les humains, s'amuse Patrick Maurage. Mais _on essaye de s'approcher le plus possible du standard de la race_, avec des mensurations, un mouvement, des positions qui sont différentes selon chaque race de chien."

© Radio France - Anne Pinczon du Sel

Et dans son élevage, il repère rapidement les chiens qui sont fait pour les concours. Pour certains d'entre eux, ce n'est même pas la peine d'insister, d'autres au contraire, comme Alpheratz Unique, adorent, jure t-il. "Avec elle, je ne peux pas préparer les affaires la veille. La valise, les produits de toilettages, je fais ça le matin même du départ, sinon elle ne dort pas de la nuit, elle mange le placo, elle est beaucoup trop excitée."