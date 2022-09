Dans la campagne côte-d'orienne, quand le vélo électrique remplace la voiture pour aller au travail

On connaît tous quelqu'un, un collègue ou un proche par exemple, qui a décidé de faire les quelques minutes de trajet qui le sépare de son travail en bicyclette. Car oui, venir au boulot en vélo, c'est une tendance qui, en ville, rencontre de plus en plus de succès.

En campagne, un peu moins. Les distances plus longues séparant les domiciles des lieux de travail, tant en nombre de kilomètres qu'en temps de trajet, ne sont pas de nature à favoriser le recours au vélo. Et pourtant, à Mirebeau-sur-Bèze, au nord-est de Dijon, Pierre-Yves Goux a, lui, choisi de délaisser la voiture pour rejoindre son lieu de travail dijonnais, 26 km plus loin. Une distance qu'il effectue au moins trois fois par semaine à vélo électrique !

Repenser sa manière d'aller au travail

Un petit périple pour ce webmaster au conseil départemental de Côte-d'Or, commencé il y un an par un événement particulier : "En début d'année 2022, je me suis tout simplement fait voler ma voiture. Il a donc fallu repenser totalement ma manière d'aller au travail" raconte le principal intéressé. Lors des premières semaines, il choisit les transports en commun, mais change très vite d'avis. "J'ai toujours été sportif donc je me suis dit, pourquoi ne pas investir dans un vélo électrique, ça peut être le moment !".

Pierre-Yves Goux achète donc un vélo Lapierre et, en mars dernier, il effectue son premier trajet Mirebeau-sur-Bèze - Dijon. Une première marquante. "C'était magnifique. Je pars généralement vers 6h15 du matin. Le soleil se lève, on entend les oiseaux, il y a parfois une petite brume. On redécouvre vraiment notre territoire, c'est très agréable en plus d'être écologique. Et puis, on a moins d'efforts à fournir que sur un vélo classique, donc on n'arrive pas au bureau en nage, ce qui est un plus".

On me voit un peu comme un extraterrestre

Depuis, le webmaster ne descend plus de sa selle et s'est bâti une petite réputation d'aventurier sur son lieu de travail : "Bien sûr, j'ai pas mal de collègues qui viennent en vélo, mais ils ne font pas 2h de trajet aller-retour comme moi. On me voit un peu comme un extraterrestre" s'amuse Pierre-Yves Goux.

Un extraterrestre qui a complètement fondu pour son vélo électrique : "Je n'ai pas racheté de voiture, non. Pourquoi faire ? Le vélo électrique, c'est vraiment devenu addictif pour moi. Je ne pourrais plus m'en passer car c'est la seule activité qui me permet d'allier travail, plaisir et loisirs".

Les deux vélos du couple Goux, en plein chargement dans le garage familial. © Radio France - Antoine Comte

Loisirs oui, car la femme de Pierre-Yves Goux a elle aussi craqué pour le vélo électrique : "Maintenant, on utilise aussi les vélos les week-ends pour aller en visite ou se balader. Le fait d'avoir l'aide électrique nous permet de partir plus loin, à des endroits où avant, on serait plutôt allé en voiture. Ca a totalement changé notre façon de se déplacer au quotidien".

Selle rembourrée et vêtements de rechange

Ecologie, sport, sortie au grand air, connexion avec la nature, etc. N'y a-t-il donc aucun point négatif au vélo électrique ? "En cherchant bien, on peut en trouver quelques-uns, sourit Pierre-Yves Goux. Déjà, avec 26 km à parcourir, il vaut mieux investir dans une selle rembourrée. Et puis quand vous pédalez l'hiver à 6h du matin, il faut des gants et des vêtements chauds". D'ailleurs, le cinquantenaire ne se sépare jamais de deux choses lorsqu'il roule : son casque de ski, "car ça réchauffe bien les oreilles", et son sac à dos, dans lequel il range "des habits propres pour se changer une fois arrivé".

Mais attention, Pierre-Yves Goux s'autorise tout de même une petite infidélité à son cher vélo électrique : "Lorsqu'il pleut trop, je prends le bus" avoue-t-il dans un sourire, en regardant du coin de l'œil son deux roues, rangé dans le garage, en train de charger. Car oui, dès demain, il faudra retourner au travail... à vélo !