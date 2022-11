Un cycliste héraultais de 70 ans se lance le défi de parcourir 5 000 kilomètres à vélo en un mois

Un cycliste héraultais se lance un défi : parcourir 5 000 kilomètres à vélo en un mois ! C'est Manu, 70 ans, habitant de Montferrier-sur-Lez, au nord de Montpellier. Au mois d'avril, il va partir de la métropole pour aller jusqu'à Nazaré au Portugal puis revenir dans l'Hérault.

Un trajet qu'il veut effectuer en 30 jours pour battre le record de son arrière-grand-mère. "Faire du vélo, c'est ma passion. Quand je suis sur le vélo, je suis comme elle : le plus heureux du monde." À en croire les articles encadrés dans le salon de Manu : Amélie Pack a parcouru 5 000 kilomètres à vélo en 35 jours quand elle avait 25 ans, en 1902.

"Quand je suis sur le vélo, je suis le plus heureux du monde" — Manu, cycliste héraultais de 70 ans

La voix rauque, Manu porte un maillot de foot et un short. Le retraité est une vraie pile électrique. Son secret pour être autant en forme ? "La muscu et avaler les kilomètres en vélo" souffle-t-il avec le sourire. Pour réaliser son trajet, il va devoir parcourir 150 kilomètres par jour. Ce qui ne lui fait pas peur puisqu'il en fait déjà une centaine tous les deux jours dans l'Hérault.

Les médailles et trophées de Manu en haltérophilie et cyclisme. © Radio France - Morgane Guiomard

Le sport, c'est toute sa vie. Dans sa maison, les murs sont remplis de photos de lui en train de soulever des haltères ou en train de pédaler. Sur ses étagères trônent médailles et trophées. L'ébéniste à la retraite a d'ailleurs déjà tout prévu : un vélo noir et jaune très léger, des gourdes et une tenue de cycliste.

Une cagnotte en ligne ouverte

Il avait déjà prévu ce trajet en avril 2021 mais il a dû l'annuler à cause de la crise sanitaire. Cette fois-ci, il espère bien partir. Mais pour réaliser son rêve, il a besoin de sponsors et de dons. Manu veut récolter 2 300 euros pour payer son équipement, des nuits à l'hôtel pour bien dormir et des petits restaurants le soir. Ses voisins ont lancé une cagnotte participative en ligne . Il espère récolter la somme nécessaire pour pouvoir réaliser son rêve avant son départ, au mois d'avril 2023.

