Le Vélotour 2018 c'est déjà fini! Retour en images et en vidéo sur cette manifestation née à Dijon en 2006 et qui essaime un peu partout en France.

Dijon, France

Pas moins de 8 000 cyclistes dans les rues de Dijon ce dimanche pour la 13e édition du Vélotour. Comme d'habitude, de nombreux lieux étaient exceptionnellement ouverts, aux vélos: le Lycée Hippolyte Fontaine, le Stade Gaston-Gérard, le Vélodrome, le Parc des Expos, le Palais des Ducs, la patinoire ou bien encore... la salle des pas perdues du Tribunal de Grande Instance où Éric Mathais, le procureur de la république -en personne- répondait aux questions des curieux! Les départs étaient donnés depuis le Groupe Scolaire Saint-Joseph.

Quelques participants au Vélotour 2018, au départ du Groupe Scolaire Saint-Jo © Radio France - Thomas Nougaillon

Lancé à Dijon en 2006, 8 villes françaises ont lancé leur propre Vélotour. Cette année on trouve donc Paris, Marseille, Orléans, Le Havre, Valenciennes, Bordeaux et Tours au mois de septembre et au mois d'avril 2019 il y aura également Toulouse.

Près de la place Suquet © Radio France - Thomas Nougaillon

Une participante roule du côté de Mirande © Radio France - Thomas Nougaillon

Des cyclistes quittant le jardin de l'Arquebuse © Radio France - Thomas Nougaillon

Même le tribunal de grande instance a vu passer des vélos! © Radio France - Thomas Nougaillon

Le procureur de la république, Eric Mathais était là pour accueillir les cyclistes © Radio France - Thomas Nougaillon

Olivier, l'un des participants au Vélotour, est venu déguisé Copier

Olivier et sa perruque blonde, son tutu et son rouge à lèvres © Radio France - Thomas Nougaillon

Et il n'était pas seul! © Radio France - Thomas Nougaillon

Une bénévole surveille le chemin aménagé pour le passage du Vélotour à la Cité de la Gastronomie © Radio France - Thomas Nougaillon